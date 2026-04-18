"ดร.เชน"รองนายกฯ-รมว.อว.ยกทีมลงพื้นที่เชียงใหม่ส่องสถานการณ์ปัญหาฝุ่นควันPM2.5เล็งดึงงานวิจัยช่วย

เชียงใหม่ - "ดร.เชน" รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ลงพื้นที่เชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาฝุ่นPM2.5 นำทีมตรวจเยี่ยมสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ชมห้องปลอดฝุ่นครบวงจรสำหรับกลุ่มเปราะบาง พร้อมประชุมหารือบูรณาการร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติและหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่องานวิจัยช่วยแก้ไขปัญหา
วันนี้(18 เม.ย.69)ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยนายนิกร โสมกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สำหรับกลุ่มเปราะบางพิเศษในพื้นที่ โดยมี นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายชัชวาลย์ ปัญญา นายศิวะ ธมิกานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ,สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พร้อมด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะเดินทางไปเยี่ยมชม ระบบห้องปลอดฝุ่นครบวงจรสำหรับกลุ่มเปราะบาง ซึ่งกระทรวง อว. โดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้นำมาติดตั้งสาธิตที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีเด็กอยู่ในความอุปการะรวมทั้งสิ้น 296 คน ซึ่งได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากวิกฤตฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงที่ค่าคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในเกณฑ์เกินค่ามาตรฐาน
จากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ เดินทางไปยังอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมบูรณาการการแก้ไขปัญหาและปฏิบัติการบรรเทาฝุ่นละอองขนาดเล็กสำหรับกลุ่มเปราะบางพื้นที่ภาคเหนือ และเยี่ยมชมผลงานงานวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศพีเอ็ม 2.5 ผลการศึกษาแหล่งกำเนิดต้นตอพีเอ็ม 2.5 ในไทยโดยเครื่อง ACSM งานพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์