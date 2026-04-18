ผู้ว่าฯ ชลบุรี นำทีม “อุ้มสาวลงน้ำ” สีสันสงกรานต์เกาะสีชัง หนึ่งเดียวในโลก นักท่องเที่ยวแห่ร่วมคึกคัก

ศูนย์ข่าวศรีราชา - วันไหลเกาะสีชัง คึกคัก ผู้ว่าฯ ชลบุรี นำทีมเปิดงานประเพณีโบราณ “อุ้มสาวลงน้ำ” เอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลก สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิม ท่ามกลางนักท่องเที่ยวไทย-ต่างชาติร่วมชมและเล่นน้ำอย่างเนืองแน่น
วันนึ้ ( 18 เม.ย.) นายนายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์ “อุ้มสาวลงน้ำ” ซึ่งเทศบาลตำบลเกาะสีชังจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อสืบสานประเพณีอันเก่าแก่ให้คงอยู่สืบไป ที่บริเวณชายหาดเกาะขามใหญ่ ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เกาะสีชัง
ภายในงานมี นายสรศักดิ์ เภตรา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายชุมพล ศิริครินทร์ คณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วมงาน ท่ามกลางบรรยากาศชุ่มฉ่ำและเป็นกันเอง
ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่ผู้ว่าฯ ชลบุรี นำทีมผู้บริหารร่วมกิจกรรม “อุ้มสาวลงน้ำ” โดยอุ้มหญิงสาวลงไปแช่น้ำทะเล ก่อนเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม สร้างสีสันและเสียงหัวเราะตลอดชายหาด
สำหรับประเพณี “อุ้มสาวลงน้ำ” ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะสีชัง มีมาตั้งแต่สมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันที่ 18 เมษายนของทุกปี สืบเนื่องจากในอดีตเกาะสีชังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจืดในช่วงฤดูแล้ง จึงไม่นิยมใช้น้ำจืดเล่นสงกรานต์ แต่ใช้วิธีอุ้มกันลงทะเลแทน
ทั้งนี้ ชายหนุ่มมักจะเลือกหญิงสาวที่หมายปองก่อนขออนุญาตอุ้มลงน้ำ ขณะที่ลูกหลานจะอุ้มญาติผู้ใหญ่ลงแช่น้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมกล่าวคำอวยพรไปในตัว สะท้อนวิถีชีวิตเรียบง่ายและความผูกพันของคนในชุมชน
นอกจากกิจกรรมไฮไลต์ดังกล่าวแล้ว ภายในงานยังมีพิธีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ การแข่งขันปีนเสาน้ำมัน แข่งพายเรือ การละเล่นพื้นบ้าน รำวง และก่อกองทราย สร้างความสนุกสนานและประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานอย่างคึกคักตลอดทั้งวัน