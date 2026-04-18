(คลิป)แห่ "พระใส"กลับประดิษฐานบนอุโบสถ ปิดงานสงกรานต์หนองคาย69ยิ่งใหญ่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หนองคาย-ชาวหนองคาย อัญเชิญหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง กลับขึ้นประดิษฐานบนพระอุโบสถ ปิดงานสงกรานต์ปีนี้


เช้าวันนี้ (18 เม.ย. 69) ที่วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมืองหนองคาย นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, พระเทพวชิรคุณ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ พระสงฆ์ และประชาชนชาวหนองคาย ได้ร่วมกันประกอบพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอัญเชิญจากศาลาพลับพลา กลับขึ้นประดิษฐานบนพระอุโบสถ

หลังจากที่ได้อัญเชิญหลวงพ่อพระใสลงจากพระอุโบสถในเทศกาลสงกรานต์ผ้าขาวม้า สมมาหลวงพ่อพระใส ในวันที่ 13 เม.ย.ที่ผ่านมา


ซึ่งทุกปี ชาวหนองคายจะประกอบพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระใสลงจากพระอุโบสถ แห่รอบพระอุโบสถ และแห่รอบเมือง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน พุทธศาสนิกชนชาวหนองคาย ได้รดสรงน้ำขอพรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ก่อนจะประดิษฐานที่ศาลาพลับพลาไปจนถึงวันที่ 18 เม.ย.ให้ประชาชนได้มีโอกาสรดสรงน้ำอย่างใกล้ชิด จากนั้นได้แห่พระใสรอบพระอุโบสถ 3 รอบระหว่างนั้นชาวหนองคายก็ยังรดสรงน้ำอย่างต่อเนื่อง




และเมื่อครบแล้วก็ได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนที่ประทับในพระอุโบสถ โดยมีการทำความสะอาด ขัดเงา องค์หลวงพ่อพระใสให้เงางาม ซึ่งมีประชาชนชาวหนองคายมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

เนื่องจากมีความเชื่อกันว่า หากได้มาร่วมอัญเชิญหลวงพ่อพระใสขึ้นพระอุโบสถ จะทำให้การทำงานเจริญรุ่งเรืองขึ้น ค้าขายดีขึ้น ชีวิตดีขึ้นในทุกเรื่องนั่นเอง.



