(คลิป)แห่ "พระใส"กลับประดิษฐานบนอุโบสถ ปิดงานสงกรานต์หนองคาย69ยิ่งใหญ่

หนองคาย-ชาวหนองคาย อัญเชิญหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง กลับขึ้นประดิษฐานบนพระอุโบสถ ปิดงานสงกรานต์ปีนี้
เช้าวันนี้ (18 เม.ย. 69) ที่วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมืองหนองคาย นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, พระเทพวชิรคุณ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ พระสงฆ์ และประชาชนชาวหนองคาย ได้ร่วมกันประกอบพิธีอัญเชิ
หลังจากที่ได้อัญเชิญหลวงพ่
ซึ่งทุกปี ชาวหนองคายจะประกอบพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระใสลงจากพระอุโบสถ แห่รอบพระอุโบสถ และแห่รอบเมือง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน พุทธศาสนิกชนชาวหนองคาย ได้รดสรงน้ำขอพรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ก่อนจะประดิษฐานที่ศาลาพลับพลาไปจนถึงวันที่ 18 เม.ย.ให้ประชาชนได้มีโอกาสรดสรงน้ำอย่างใกล้ชิด จากนั้นได้แห่พระใสรอบพระอุโบสถ 3 รอบระหว่างนั้นชาวหนองคายก็ยังรดสรงน้ำอย่างต่อเนื่อง
และเมื่อครบแล้วก็ได้อัญเชิญขึ้
เนื่องจากมีความเชื่อกันว่า หากได้มาร่วมอัญเชิญหลวงพ่