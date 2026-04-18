(คลิป)สถานีรถไฟโคราชเปิดให้บริการได้ตามปกติ ปิดเดินรถเฉพาะรางที่ 2 -3 หลังถูกพายุฤดูร้อนถล่มชานชาลาทับราง

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- สถานีรถไฟนครราชสีมาเปิดให้บริการได้ตามปกติ เผยปิดเดินรถเฉพาะรางที่ 2 และ 3 เปิดให้เดินรถได้ในราง 1 , 4 และ 5 หลังพายุฤดูร้อนถล่มชานชาลาทับรางยาวกว่า 70 เมตร ด้าน ผู้โดยสารยังมั่นใจ มาใช้บริการรถไฟเพราะปลอดภัยและประหยัด
จากกรณีพายุฤดูร้อนพัดถล่มในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาอย่างรุนแรง เมื่อช่วงค่ำวานนี้ ( 17 เม.ย.69) จนทำให้ชานชาลาที่ 2 ของสถานีรถไฟนครราชสีมา ถล่มลงมาทับรางรถไฟและเก้าอี้ที่ผู้โดยสารนั่งรอขึ้นรถ แต่โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เพราะในช่วงที่เกิดพายุและลมกระโชกแรง ผู้โดยสารได้เดินออกมานั่งในสถานีฯ และบางคนเพิ่งลงจากขบวนรถ เดินลอดหลังคาชานชาลาที่ 2 ออกมาพอดี จึงไม่มีใครได้รับอันตราย แต่ชานชาลาที่ 2 ที่ถล่มลงมา เป็นระยะทางยาวประมาณ 70 เมตร ต้องปิดใช้ทันที
ล่าสุด ช่วงเช้าวันนี้ (18 เม.ย.69) ผู้สื่อข่าวได้ไปสังเกตการณ์บรรยากาศที่สถานีรถไฟนครราชสีมา พบว่า ยังมีประชาชนมาใช้บริการตามปกติ โดยทางสถานีรถไฟฯ ได้ประกาศให้ผู้โดยสารที่มารอใช้บริการ สามารถใช้บริการได้ที่ราง 1 , ราง 4 และราง 5 ส่วนรางที่ 2 และ 3 ยังไม่เปิดใช้ ต้องรอให้กองบำรุงรถไฟเขต 2 เร่งเก็บชิ้นส่วนของชานชาลาที่พังถล่มลงมา และเร่งเคลียร์รางให้ปลอดภัยก่อน จึงจะเปิดเดินรถในรางที่ 2 และ 3 ได้ตามปกติ คาดว่า จะแล้วเสร็จในช่วงบ่ายวันนี้
ด้านผู้โดยสารที่มารอใช้บริการ บอกว่า ยังมีความมั่นใจกับการโดยสารด้วยรถไฟ เพราะเห็นว่ามีความปลอดภัยที่สุดและราคาค่าโดยสารก็ประหยัด ส่วนกรณีชานชาลาถูกลมพายุพัดถล่มนั้น น่าจะเป็นอุบัติเหตุมากกว่า ประกอบกับสถานีรถไฟนครราชสีมามีอายุการใช้งานมานานแล้ว จึงอาจเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นมาได้