(คลิป)ควันหลงสงกรานต์เชียงใหม่ นักท่องเที่ยวไทย-เทศแห่เช่าชุดล้านนา ถ่ายรูป “วัดต้นเกว๋น”

เชียงใหม่ – ควันหลงสงกรานต์เชียงใหม่..นักท่องเที่ยวทั้งไทย-เทศ พากันเช่าชุดล้านนา ถ่ายรูปกับ “วัดต้นเกว๋น” วัดเก่าแก่ที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมดั้งเดิม-เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำละคร “กลิ่นกาสะลอง” พร้อมพร็อพกองทราย-ตุงนักษัตร-โคมไฟ งานประเพณีปี๋ใหม่เมือง
หลังสงกรานต์ เชียงใหม่ยังคงคึกคัก โดยเฉพาะที่..วัดอินทราวาส (วัดต้นเกว๋น) อำเภอหางดง จ.เชียงใหม่ กลายเป็นอีกหนึ่งจุดหมายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หลังเสร็จสิ้นการเล่นน้ำ ต่างแวะมาชมความงดงามและถ่ายภาพเก็บความประทับใจ
บรรยากาศภายในวัดโดดเด่นด้วยกลิ่นอายล้านนาแบบดั้งเดิม ยิ่งช่วงหลังสงกรานต์ที่มีการตกแต่ง “กองทราย” และ “ตุงนักษัตร” ตามประเพณีล้านนา ยิ่งเพิ่มความสวยงามให้กับพื้นที่ ทำให้นักท่องเที่ยวพากันเข้าไปถ่ายภาพ ก่อนที่องค์ประกอบเหล่านี้จะถูกรื้อออกหลังจบเทศกาล
นอกจากนี้ บริเวณโดยรอบวัดยังมีวิสาหกิจชุมชนให้บริการเช่าชุดล้านนาโบราณ พร้อมช่างภาพและการจัดมุมถ่ายรูปแบบครบวงจร ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่ต้องการภาพสวยงามในบรรยากาศย้อนยุค โดยวัดแห่งนี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครชื่อดังอย่าง “กลิ่นกาสะลอง” ซึ่งช่วยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
สำหรับวัดอินทราวาส หรือวัดต้นเกว๋น เป็นวัดเก่าแก่ที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมล้านนาอย่างยิ่ง จุดเด่นสำคัญคือ “ศาลาจัตุรมุข” ซึ่งพบเพียงแห่งเดียวในภาคเหนือ รวมถึงวิหารล้านนาโบราณที่ยังคงความสมบูรณ์ และยังเป็นต้นแบบของหอคำหลวงใน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อีกด้วย