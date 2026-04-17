บึ้มสั่นอำเภอ!โรงงานรับทำพลุระเบิดกลางชุมชนแม่ใจ เมืองกว๊านพะเยา หลังบ้านกระจุย เจ็บ 2

พะเยา – เกิดเหตุโรงงานรับทำพลุงานพิธีต่างๆบึ้มสนั่น..แรงอัดกระแทกหลังคาบ้านกลางชุมชนแม่ใจ พะเยา กระเด็นปลิวว่อน ไฟลุกลวกเจ็บ 2
เย็นวันนี้(17 เม.ย.69) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ใจ จ.พะเยา รับแจ้งเหตุพลุระเบิด ภายในบ้านเลขที่ 98/49 หมู่ 7 บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่ใจ อ.แม่ใจ จึงประสานสมาคมกู้ภัยร่มโพธิ์ พะเยา พร้อมนำกำลังเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเข้าตรวจสอบอย่างเร่งด่วน
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียว สภาพสียหายหนัก กระเบื้องหลังคาแตกกระจัดกระจาย บางส่วนยังมีเปลวไฟลุกไหม้ เจ้าหน้าที่ต้องระดมฉีดน้ำสกัดเพลิง ก่อนสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ ตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บ 2 ราย เป็นชาย 1 และหญิง 1 ราย มีบาดแผลไฟไหม้ตามร่างกาย พลเมืองดีช่วยนำส่งโรงพยาบาลแม่ใจไปก่อนหน้านี้
จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่า ผู้บาดเจ็บทั้งสองรายมีอาชีพรับจ้างทำพลุไฟ เพื่อเตรียมใช้ในงานต่างๆ แต่คาดว่าอาจเกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ทำให้ระหว่างการอัดประกอบพลุเกิดการเสียดสีจนเกิดประกายไฟ และนำไปสู่การระเบิดดังกล่าวอย่างไรก็ตาม สาเหตุที่แท้จริงยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดอีกครั้ง