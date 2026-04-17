อบจ.ลพบุรีลุยดัน “EV Bus” วางแผนยกระดับขนส่งสาธารณะ เชื่อมโยงการเดินทางทั่วจังหวัด

ลพบุรี - องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เดินหน้าศึกษาแนวทางผลักดันรถโดยสารประจำทางไฟฟ้า (EV Bus) ยกระดับระบบขนส่งสาธารณะ เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
วันนี้( 17 เม.ย.) นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางจัดให้มีรถโดยสารประจำทางไฟฟ้า เพื่อยกระดับระบบขนส่งสาธารณะและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 2 องค์การบริหารส่วน
ในที่ประชุมได้หารือข้อมูลและแนวทางการเปิดเส้นทางเดินรถ EV Bus ให้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญของจังหวัด โดยพิจารณาความเหมาะสมทั้งด้านเส้นทาง รูปแบบการให้บริการ และการเชื่อมโยงกับระบบขนส่งเดิม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและตอบโจทย์การใช้งานของประชาชน
ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ขนส่งจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกำหนดแนวทางพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้มีความทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างยั่งยืนในอนาคต.