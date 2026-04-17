ใหญ่คับฟ้า! ผู้กองภาค 4 ปิดทางสาธารณะชาวบ้าน อ้างที่ส่วนบุคคล

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ชาวบ้านลุกฮือร้องสื่อ ถูก "ผู้กองภาค 4" จับมือ "ทนายดัง" ปิดถนนลำเลียงผลผลิตเกษตร ปักเสาปูนขึงลวดหนามทับทางสัญจรเก่าแก่กว่า 30 ปี อ้างเป็นที่ดินส่วนบุคคล เมินคำสั่งเปิดทางชั่วคราว ท้าเจอกันที่ศาลอย่างเดียว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านหัวดง ม.10 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น มีชาวบ้านนับสิบคนมารวมตัวบริเวณถนนริมคลองชลประทาน เรียกร้องขอความเป็นธรรมและร้องต่อสื่อมวลชนให้เป็นกระบอกเสียงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังเดือดร้อนจากการที่ข้าราชการตำรวจ ยศ “ร.ต.อ.” สังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 และทนายความชื่อดังปิดถนนลำเลียงผลผลิตการเกษตรของชุมชน นำเสาปูนมาปักและขึงลวดและป้ายข้อความห้ามสัญจรเข้า-ออก ระบุว่าเป็นที่ดินส่วนบุคคล ทำให้ประชาชนที่พักอาศัยและใช้เส้นทางดังกล่าวเดือดร้อน ทั้งที่เคยสัญจรไป-มาร่วมระหว่างชุมชนและลำเลียงผลผลิตการเกษตรมากว่า 30 ปี
น.ส.ประภัสสร ใยแก้ว อายุ 52 ปี ชาวบ้านหัวดง ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น กล่าวว่าอาศัยอยู่ที่ดินแห่งนี้มาหลายปี คนในชุมชนต่างใช้ถนนเส้นนี้เข้า-ออก มาโดยตลอด กระทั่งไม่นานมานี้มีข้าราชการตำรวจ มาซื้อที่ดิน บริเวณต้นซอยแล้วตั้งเสารั้วและขึงด้วยลวด ติดป้ายห้ามคนเข้า-ออก ระบุว่าเป็นที่ดินส่วนบุคคล สร้างความตกใจและไม่เข้าใจ ให้คนละแวกนี้มาก เพราะเป็นถนนสายหลักที่สัญจรมากว่า 30 ปี
เมื่อรู้ว่าเจ้าของที่คนใหม่ ระบุบว่าเป็นที่ดินส่วนบุคคลห้ามเข้า-ออก ตนจึงร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรม อ.น้ำพอง ซึ่งปลัดอำเภอฯได้ประสานงานมาที่กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านมาตรวจสอบและมีคำสั่งให้เปิดถนนชั่วคราวเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนให้ประชาชนในวันที่ 10 เม.ย. และจะลงพื้นที่ตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งวันที่ 28 เม.ย. แต่เจ้าของที่ซึ่งเป็นตำรวจ ได้ส่งทนายความมาประสานงานแจ้งว่า ไม่สามารถเปิดได้
หากนายอำเภอ หรือคนที่รับผิดชอบต้องการเจรจาให้มาพบที่บ้าน ทำให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านไม่สามารถทำการใดได้ ทำให้กับชาวบ้านที่ไม่สามารถเข้า-ออกได้จนถึงวันนี้ อยากให้หน่วยงานกลางหรือทนายความหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้เปิดถนนเส้นนี้เพื่อคลายความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน ส่วนการเจรจาและต่อสู้ทางกฎหมาย ให้เป็นไปตามขั้นตอนของศูนย์ดำรงธรรม ตามการนัดหมายอีกครั้ง
ด้านนายกิมไทย ใยแก้ว อายุ 73 ปี ชาวบ้านหัวดง กล่าวว่าอยู่ที่บ้านหัวดงมาตั้งแต่เกิด ถนนเส้นนี้กรมชลประทานได้มาทำรังวัดและลงนามยินยอมวางท่อระบายน้ำและคลองส่งน้ำให้ชาวบ้านตามแนวเขตชลประทาน ซึ่งมีที่นาหลายแปลงที่อยู่ร่วมกันในร่องระบายน้ำ ถนนเส้นนี้หลายคนเกิดมาก็เจอถนนเส้นนี้เลย ใกล้กันก็มีถนนสาธารณะ แต่เมื่อเจ้าของที่คนใหม่ที่เพิ่งมาซื้อที่ดินในแปลงต้นซอย มาปิดถนนโดยไม่สอบถามชาวบ้าน จึงกระทบกับชาวบ้านมาก
ส่วนจะฟ้องร้องหรือจะมาตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายใดๆชาวบ้านก็กำลังศึกษาร่วมกันในรายละเอียด แต่ตอนนี้ขอให้เปิดเส้นทางก่อน เพราะชาวบ้านเข้าออกไม่ได้ ไปโรงพยาบาลไม่ได้ ผลผลิตการเกษตรลำเลียงไม่ได้ จึงอยากให้เจ้าของที่รายใหม่ซึ่งเป็นตำรวจยศสูงและทนายความ มาคุย มาคลายความเดือดร้อนให้ชาวบ้านด้วย
ต่อมานายอดิศักดิ์ กิตติปัญญาศิริ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอน้ำพองพร้อมด้วยนายประสาน บุษราคัม ปลัดอำเภอน้ำพอง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ชาวบ้านร้องเรียน พร้อมเรียกประชุมหน่วยงานี่เกี่ยวข้อง ทั้งนายก อบต.บ้านขาม กำนันตำบลบ้านขาม ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย รวมถึงน.ส.ประภัสสร ใบแก้ว อายุ 52 ปี ผู้ร้องเรียน ส่วนผู้ถูกร้องซึ่งเป็นตำรวจ ยศ “ร.ต.อ.” และทนายความชื่อดัง ไม่มาร่วม เนื่องจากตำรวจติดราชการ ส่วนทนายความติดงานในกรุงเทพฯ
นายประสาน บุษราคัม ปลัดอำเภอน้ำพอง กล่าวว่าการปิดกั้นนี้ เป็นการละเมิดต่อกฎหมายและเสรีภาพผู้อื่น บริเวณทางสัญจรประชาชน เป็นการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ 2457 มาตรา 118 และมาตรา 112 และหากไม่เห็นด้วย และว่าตนมีกรรมสิทธิ์สูงกว่าหรือเหนือกว่าที่ดินผืนนี้ ให้ใช้สิทธิ์ต่อศาลแพ่ง ในระหว่างที่ศาลยังไม่พิพากษา ขอสั่งห้ามไม่ให้ปิดกั้นเส้นทางอีก หากละเมิดและปิดกั้นเส้นทางอีก ถือว่าขัดขวางคำสั่งเจ้าพนักงานปกครองที่ทำตามหน้าที่ ในการบุกรุกที่ดินที่เป็นสาธารณะที่เป็นสมบัติของแผ่นดิน
หากตกลงไม่ได้ อำเภอจะใช้กฎหมายทางปกครอง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดือดร้อน และใช้กฎหมายปกครองก็ไม่ได้ลุกล้ำที่ดิน แต่เป็นเพียงนำรั้วออก และวันที่ 20 เมษายนนี้ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องนำหลักฐานมาแสดง ตั้งแต่การทำคลองน้ำ คันคูน้ำ และการทำถนน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องนำมาแสดง เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย