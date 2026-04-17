ชาวนาอ่างทองครวญต้นทุนพุ่ง ปุ๋ย-ยา-น้ำมันแพง วอนรัฐดันราคาข้าวเปลือกไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นบาทต่อตัน

อ่างทอง – ชาวนาในพื้นที่จังหวัด อ่างทอง ทยอยนำข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวแล้วใส่รถบรรทุกมาจำหน่ายให้ตัวแทนโรงสี ภายในโครงการตลาดนัดข้าวเปลือก ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีโพธิ์ทอง 2 ต.ป่างิ้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง ท่ามกลางเสียงสะท้อนต้นทุนการผลิตพุ่งสูง ทั้งปุ๋ย ยา และน้ำมัน วอนรัฐบาลเร่งหามาตรการช่วยเหลือ พร้อมเสนอราคารับซื้อไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อตัน
นายสัญญา มาลาย ตัวแทนผู้รับซื้อข้าวจากจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ข้าวที่นำมาขายส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ กข.107 กข.85 ข้าวเบอร์ 54 เบอร์ 51 และเบอร์ 20 โดยเฉพาะกลุ่มข้าวเบอร์หรือข้าวจัสมิน พบปัญหาเมล็ดมีท้องไข่มาก ไม่ใส เนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดและข้าวแห้งเกินไป ทำให้เมื่อทดลองสี เมล็ดแตกและป่น ส่งผลให้ราคารับซื้อแตกต่างกัน พร้อมแนะนำเกษตรกรให้เก็บเกี่ยวภายในเดือนมีนาคม เพื่อรักษาคุณภาพผลผลิต
ด้านนายสมวงศ์ กลัดพุฒ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ต.จระเข้ร้อง อ.ไชโย กล่าวว่า ราคารับซื้อข้าวเมื่อเทียบกับต้นทุนแทบไม่เหลือกำไร อีกทั้งราคาปุ๋ย ยา และน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น จึงอยากให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคาข้าว หากเป็นไปได้อยากให้ราคารับซื้อไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อตัน เพื่อให้ชาวนาพออยู่ได้ในระยะนี้
ขณะที่ นางสาวสิการย์ เฟื่องฟุ้ง พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า โครงการตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2568/2569 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อเปิดช่องทางให้เกษตรกรจำหน่ายข้าวเปลือกได้โดยตรงและเป็นธรรม โดยช่วงนี้ผลผลิตข้าวนาปรังทยอยออกสู่ตลาดจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรเรียนรู้ระบบตลาดกลาง และพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในอนาคต.
โดยขั้นตอนการรับซื้อข้าวเริ่มจากเกษตรกรลงทะเบียน แจ้งชื่อ จากนั้นตัวแทนโรงสีจะสุ่มเก็บตัวอย่างข้าวไปทดลองสีเพื่อตรวจสอบคุณภาพ ก่อนออกใบรับซื้อ ชั่งน้ำหนัก และนำไปเทที่ลานรับซื้อ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำกับทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่เกษตรกร