ผู้ว่าฯ กาญจน์ลุยสั่งระงับไฟเขาตอง ประกาศคุมเข้ม “เขตควบคุมการเผา” ทั้งจังหวัด

กาญจนบุรี - ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำทีมลงพื้นที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระงับเหตุไฟไหม้บริเวณเขาตอง อำเภอเมือง พร้อมย้ำมาตรการคุมเข้มการเผาทุกพื้นที่ทั่วจังหวัด
วันนี้ (17 เม.ย. ) น.ส.วริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และ ดร.ปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล นายกเทศมนตรีเมืองปากแพรก ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าบริเวณสำนักสงฆ์ศรีถาวร เขาตอง อำเภอเมืองกาญจนบุรี หลังพบไฟไหม้และกลุ่มควันหลายจุด
ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมบูรณาการหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปากแพรก และฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกาญจนบุรี ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และรถน้ำเข้าควบคุมสถานการณ์ พร้อมกำชับให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิด และดำเนินคดีกับผู้ลักลอบเผาป่าตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
จังหวัดกาญจนบุรีได้ประกาศกำหนดพื้นที่ทุกหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ เป็น “เขตควบคุมการเผา” เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เมษายนของทุกปี
ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องเผาวัชพืชในพื้นที่เกษตร ต้องขออนุญาตกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านก่อนทุกครั้ง พร้อมจัดทำแนวกันไฟและควบคุมไฟไม่ให้ลุกลาม หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยประกาศมีผลตั้งแต่ 15 พ.ย. 2568 ถึง 30 เม.ย. 2569 หรือจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ
ขณะเดียวกัน หน่วยงานในพื้นที่ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการดับไฟอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วย อว.3 วังบาดาล เข้าตรวจสอบแนวกันไฟจากป่าหลังสถานีรถไฟถึงป่าหลังวัด ไม่พบไฟข้ามแนว แต่ยังมีกลุ่มควันบางส่วนในพื้นที่แนวดำ
ส่วยในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ นายอนุสรณ์ สง่าแสง นายอำเภอทองผาภูมิ พร้อมนายยุทธพงค์ ดำศรีสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ประชุมวางแผนแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM2.5 ก่อนมอบหมายกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อำเภอทองผาภูมิที่ 9 จำนวน 10 นาย ร่วมกับมูลนิธิบุญวิภา และเทศบาลตำบลทองผาภูมิ-เทศบาลตำบลท่าขนุน เข้าดับไฟบริเวณเชิงเขาติดบ่อขยะ หมู่ 1 ต.ท่าขนุน
เจ้าหน้าที่ระดมกำลังทำแนวกันไฟและใช้รถบรรทุกน้ำ 3 คัน ฉีดสกัดการลุกลาม จนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้สำเร็จเมื่อเวลา 15.00 น. พื้นที่ได้รับความเสียหายรัศมีประมาณกว่า 1 กิโลเมตร ก่อนจัดกำลังเฝ้าระวังป้องกันการปะทุซ้ำ และถอนกำลังในเวลา 15.30 น.