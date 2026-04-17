บุกจับเรือประมงตราดลอบขนน้ำมันเถื่อน 3,800 ลิตร สารภาพรับจากเรือใหญ่ลอยกลางทะเล

ตราด - ตำรวจน้ำ-สนธิกำลังร่วมสรรพสามิตตราด บุกจับเรือประมงลอบขนน้ำมันเถื่อน 3,800 ลิตร ดำเนินคดีเจ้าของเรือในข้อหาหนัก ลอบขนน้ำมันผิด กม. พร้อมให้ชำระภาษีในอัตราลิตรละ 7.44 บาท และค่าปรับอีก 5 เท่ารวมเป็นเงินกว่าแสนบาท
เมื่อเวลา 01.00 น.วันนี้ (17 เม.ย.) นายพุทธพงศ์ หยังยืนยง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ตราด ได้สนธิกำลังร่วมตำรวจน้ำ สรน.6 กก.5 บก.รน. เข้าตรวจสอบและจับกุมเรือยนต์ชื่อ “ส.สุภาพร 5” ที่บริเวณท่าเทียบเรือ ป.เกษมศิริ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด หลังได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีการลักลอบขนน้ำมันผิดกฎหมายเข้ามาในเขตน่านน้ำไทย
โดยเรือลำดังกล่าวมี นายสุรชัย รื่นจิตต์ อายุ 62 ปี รับเป็นเจ้าของเรือและผู้นำตรวจ การตรวจสอบภายในเรือพบน้ำมันเถื่อน(ดีเซล) บรรจุอยู่ในถังขนาด 200 ลิตร จำนวน 19 ถัง รวมปริมาตรน้ำมันทั้งสิ้น 3,800 ลิตร
เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การสารภาพว่า ซื้อน้ำมันดังกล่าวมาจากเรือลำใหญ่ที่ลอยลำอยู่กลางทะเล ในราคาลิตรละ 28-30 บาท โดยไม่มีเอกสารการเสียภาษีหรือหลักฐานทางกฎหมาย ซึ่งน้ำมันดีเซลทั้งหมดซื้อ โดยใช้วิธีลำเลียงใส่เรือเล็กอีกลำ เพื่อนำมาส่งต่ออีกทอดหนึ่ง พร้อมอ้างว่านำมันที่ซื้อไว้เพื่อนำไปใช้สำหรับการทำประมง
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหา "มีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษี" ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตพ.ศ.2560 ซึ่ง นายสุรชัย ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาและยินยอมชำระค่าปรับตามระเบียบภาษีสรรพสามิต ในอัตราลิตรละ 7.44 บาท พร้อมค่าปรับ 5 เท่า (น้ำมัน 3,800 ลิตรxภาษี 7.44 บาท รวมเป็นเงิน 28,272 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 141,360 บาท
ทั้งนี้ เมื่อผู้ต้องหายินยอมเสียภาษีพร้อมค่าปรับในจำนวนดังกล่าวแล้ว จึงสามารถนำน้ำมันไปใช้ต่อได้ เนื่องจากเสียภาษีตามกฎหมาย จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัว นายสุรชัย พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองใหญ่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
และหากคิดตามราคาต้นทุนที่ผู้ต้องหาอ้างว่า ซื้อมาขั้นต่ำในราคาลิตรละ 28 บาท รวมเป็นเงิน 106,400 บาท เมื่อกบวกกับภาษีและค่าปรับ 141,360 บาท จะกลายน้ำมันราคาเป็นลิตรละ 65.2 บาท ซึ่งมีราคาสูงกว่าราคาน้ำหน้าปั้ม แต่หากไม่ถูกจับและปรับ ราคาน้ำมันดังกล่าวจะมีราคาต่ำกว่าท้องตลาดถึง 50 %