ระดมกำลังกว่า 100 นายสกัดไฟป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เผยช้างคืออุปสรรคเข้าควบคุมไฟป่า

เลย-ไฟไหม้ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงกินพื้นที่บริเวณกว้าง สนธิกำลังกว่า 100 นาย เร่งระดมสกัดไฟป่ากว่า 5 จุด เผยปัญหาใหญ่ พบช้างป่าที่อาศัยอยู่จำนวนมาก เป็นอุปสรรคและอันตรายต่อการเข้าพื้นที่ควบคุมไฟป่า
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดไฟไหม้ปาในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูหลวง จ.เลย ซึ่งไฟป่าได้ลุกลามกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง โดยการดับไฟป่านั้นทางนายวันชัย สิมมาเศียร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ ทองจันทร์ ผู้ช่วยหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ได้จัดแบ่งกำลังพลเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงกว่า 100 นาย
จัดแบ่งกำลังเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอภูหลวง และเครือข่ายผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่จุดเฝ้าระวังเข้าดับไฟ แบ่งกำลังออกเป็น 5 จุด ประกอบด้วย 1.บริเวณภูหอ ท้องที่บ้านหนองบง ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จุดที่ 2 บริเวณป่าบ้านหนองบัวน้อย ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จุดที่ 3 บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยหินลับ ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จุดที่ 4 บริเวณป่าบ้านโคกหนองแห้ว ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง และจุดที่ 5 บริเวณป่าลูกระนาด ท้องที่รอยต่อเขต อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
รายงานข่าวแจ้งว่า ปฏิบัติการดับไฟป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เป็นไปด้วยความลำบาก เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน ไม่มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ที่สำคัญการเข้าถึงพื้นที่ทำได้ลำบากและอันตราย เนื่องจากมีฝูงช้างป่า อาศัยอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจำนวนมาก
ประกอบกับมีอากาศร้อนและมีลมแรง ในผืนป่ามีเชื้อเพลิงสะสม ทำให้ไฟป่าทวีความรุนแรง จนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าดับไฟได้โดยตรง จึงปรับแผนเป็นการจัดทำแนวกันไฟและเฝ้าระวังบริเวณแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟป่า ไม่ให้ข้ามแนวกันไฟ ซึ่งผลการปฏิบัติงานยังไม่สามารถควบคุมไฟได้