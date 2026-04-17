“นิกร”รมว.พม.ลงพื้นที่โคราช ตรวจเยี่ยมติดตามงานด้านสวัสดิการสังคม ย้ำยกระดับคุณภาพชีวิตปชช.อย่างยั่งยืน

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- “นิกร โสมกลาง” รมว.พม ลงพื้นที่โคราช ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม กลุ่มเปราะบาง พร้อมมอบงบประมาณ วีลแชร์และถุงยังชีพ ย้ำแนวทางยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน
เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (17 เม.ย.69) นายนิกร โสมกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมในพื้นที่ โดยมีหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง
โดยจุดแรก นายนิกร และคณะ ได้เดินทางไปยังบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และเด็กในความดูแล รวมทั้ง ร่วมปลูกต้นไม้สัญลักษณ์ และถ่ายภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
จากนั้น เดินทางต่อไปยัง สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อตรวจเยี่ยมผู้ใช้บริการ พบปะกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและคนพิการ จำนวน 9 ราย พร้อมเยี่ยมชมโครงการฝึกอาชีพของกลุ่มผู้ใช้บริการ เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ และการเลี้ยงปลา ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
ช่วงบ่าย เดินทางไปยังสหกรณ์เครือข่ายริมรางเมืองย่าโม จำกัด ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ของประชาชนรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง โดยได้มีการมอบสัญญาเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ขนาดพื้นที่ 2,198 ตารางเมตร พร้อมสนับสนุนงบประมาณดำเนิน โครงการระยะที่ 2 จำนวน 29 ครัวเรือน วงเงิน 3,960,750 บาท รวมถึง มอบรถเข็นวีลแชร์ให้กับคนพิการ จำนวน 1 คัน และร่วมพิธีเปิดอาคารบ้านสวัสดิการชุมชน จำนวน 10 ห้อง
จากนั้น เดินทางต่อไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพบปะประชาชนและหน่วยงานเครือข่าย พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน ปี 2569 จำนวน 4 กองทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 263,552 บาท พร้อมมอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเปราะบาง จำนวน 200 ชุด รวมถึงมอบประกาศเกียรติคุณแก่คนพิการต้นแบบ และมอบเงินสงเคราะห์แก่ครอบครัวในพื้นที่
นายนิกร โสมกลาง รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาระบบการดูแลให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ ยังได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดกับเด็ก เพราะยังพบเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงฯ ได้จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและให้คำปรึกษา รวมถึง บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่และให้การช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที
สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ มีผู้บริหารกระทรวง หน่วยงานในสังกัด รวมถึง ผู้แทนราษฎร (สส.) เข้าร่วมติดตามภารกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อรับทราบปัญหาในพื้นที่ และร่วมพิจารณาแนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของกลุ่มเปราะบางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ก่อนที่คณะจะเดินทางกลับกรุงเทพฯ ในช่วงเย็นวันนี้