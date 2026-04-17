ขนส่งโคราชคึกคัก! เปิดลงทะเบียน รถโดยสาร-รถรับจ้าง รับเงินช่วยเหลือน้ำมันแพง เผยทั้งจังหวัดกว่า 1 หมื่นคัน

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ขนส่งโคราชคึกคัก เปิดให้รถโดยสารสาธารณะ รถบรรทุกสินค้า แท็กซี่ และรถ จยย.รับจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำมันแพง ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือจากรัฐบาล เผยโคราชมีประมาณการยอดรถที่ได้รับการเยียวยาทั้งหมด 11,314 คัน
วันนี้ ( 17 เม.ย.69 ) ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา บรรยากาศค่อนข้างคึกคัก มีกลุ่มผู้ประกอบกิจการรถโดยสารธารณะ กลุ่มรถบรรทุกรับจ้างขนส่งสินค้าไม่ประจำทาง รวมไปถึง กลุ่มรถรับจ้าง อย่างเช่น ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง และรถแท็กซี่ ได้ทยอยเดินทางนำเอกสารต่างๆ เข้ามาลงทะเบียนยืนยันตัวตน เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้า หลังจากกรมขนส่งทางบกได้เปิดให้ผู้ประกอบการและผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวนี้ สามารถลงทะเบียนรับเงินเยียวยาช่วยเหลือ ตั้งแต่วันที่ 16-19 เมษายน 2569 โดยเจ้าหน้าที่ขนส่งได้แยกกลุ่มประเภทสำหรับผู้ที่จะมาลงทะเบียนไว้อย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ประกอบการรถโดยสารต่างๆ
นายณรงค์ พุดทะเล อายุ 49 ปี จักรยานยนต์รับจ้าง บอกว่า ขั้นตอนลงทะเบียนนั้นไม่ยุ่งยากถ้าเตรียมเอกสารที่ต้องใช้มาครบทุกอย่าง เช่น คู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ บัตรประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ รวมไปถึง บัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ ซึ่งถ้าเตรียมทุกอย่างมาครบหมดแล้ว ใช้เวลาประมาณไม่เกิน 20 นาทีก็สามารถที่จะลงทะเบียนรับเงินเยียวยาได้แล้ว
ขณะที่ นายนิคม ขอดวงกลาง อายุ 55 ปี จักรยานยนต์รับจ้างอีกราย บอกว่า สำหรับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาที่ออกมานั้น ตนคิดว่าเป็นโครงการที่ดี สามารถแบ่งเบาภาระค่าน้ำมันค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกลุ่มจักรยานยนต์รับจ้างได้เป็นอย่างดี ถึงแม้จะมีจำนวนเงินที่ไม่มาก แต่ก็สามารถช่วยได้ ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา จากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น ทำให้กลุ่มผู้ประกอบการรถรับจ้างต่างๆ ได้รับผลกระทบไปตามๆ กัน ไม่เว้นแม้แต่กลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างอย่างพวกตน ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ต้องจ่ายค่าน้ำมันในแต่ละครั้งเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
อีกทั้งราคาค่าโดยสารก็ยังไม่สามารถปรับขึ้นได้ ส่วนหนึ่งตนก็เห็นใจประชาชนที่เป็นลูกค้า เพราะถ้าขึ้นค่าโดยสาร ลูกค้าก็จะได้รับผลกระทบเช่นกัน และอีกอย่าง กลุ่มผู้โดยสารที่มาใช้บริการจักรยานยนต์รับจ้างนั้น ก็เป็นกลุ่มผู้โดยสารที่มีรายได้น้อย จนถึงรายได้ปานกลางทั้งนั้น ก็ไม่อยากจะไปสร้างภาระให้กับกลุ่มลูกค้า
ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมา มีรายงานประมาณการยอดรถที่ได้รับการเยียวยา ดังนี้
1. กลุ่มรถบรรทุกไม่ประจำทาง ประมาณ 9,151 คัน
2. กลุ่มรถแท็กซี่ ประมาณ 17 คัน
3. กลุ่มรถโดยสารไม่ประจำทาง ประมาณ 1,635 คัน
4. กลุ่มรถจักรยานยนต์สาธารณะ ประมาณ 927 คัน
5. กลุ่มรถโดยสารประจำทางวิ่งระหว่างจังหวัด ประมาณ 340 คัน
6. กลุ่มรถโดยสารประจำทางวิ่งจาก กทม.- นครราชสีมา ประมาณ 171 คัน
รวมจำนวนทั้งหมดประมาณ 11,314 คัน