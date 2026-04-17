พี่วิน จยย.บุรีรัมย์โอด! ลงทะเบียนรับค่าน้ำมันในแอปไม่ผ่าน หลายคนไม่มีใบขับขี่เหลืองวอนรัฐช่วยเหลือ

บุรีรัมย์- วิน จยย.รับจ้างที่บุรีรัมย์ โอดลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าน้ำมันในแอป DLT ซัปพอร์ตไม่ผ่านหวั่นเสียสิทธิ์ ขณะหลายคนที่ยังไม่ได้ทำใบขับขี่สาธารณะหรือบัตรเหลือง เรียกร้องให้รัฐพิจารณาช่วยได้รับเงินช่วยเหลือเพราะวิ่งจริงและได้รับผลกระทบเหมือนกัน หากเลือกได้อยากให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคาน้ำมันให้เหลือเท่าเดิม เพื่อบรรเทาผลกระทบครอบคลุมทุกอาชีพ
วันนี้ (17 เม.ย.69) ผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง วินสถานีขนส่งผู้โดยสาร (บขส.) จังหวัดบุรีรัมย์ หลายคนลงทะเบียนในแอฟ DLT พร้อมซัปพอร์ต เพื่อรับเงินช่วยเหลือค่าน้ำมัน จากผลกระทบสงครามตะวันออกกลางไม่ผ่าน แต่เพื่อไม่ให้เสียสิทธิก็เตรียมนำเอกสารไปแจ้งลงทะเบียน ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอีกครั้ง ขณะบางคนที่ยังไม่ได้ทำใบขับขี่สาธารณะ หรือบัตรเหลือง ก็เรียกร้องให้ภาครัฐพิจารณาให้ความช่วยเหลือ เพื่อรับสิทธิเงินอุดหนุนค่าน้ำมันตามโครงการของรัฐบาลเช่นกัน เพราะประกอบอาชีพวิ่งวินจริง โดยกลุ่มดังกล่าวให้เหตุผลว่าที่ยังไม่ได้ไปแจ้งทำใบขับขี่สาธารณะ เพราะเพิ่งผ่อนรถเสร็จ และบางคนก็เพิ่งมาวิ่งใหม่
นายสมนึก เกิดชื่น ประธานชมรมวิน จยย.รับจ้าง บขส.บุรีรัมย์ บอกว่า ส่วนใหญ่วิน จยย.รับจ้างยังลงทะเบียนเพื่อรับเงินช่วยเหลือค่าน้ำมันในแอฟ DLT พร้อมซัปพอร์ตไม่ผ่าน เพราะส่วนใหญ่ทำไม่เป็น แต่เพื่อไม่ให้เสียสิทธิก็จะไปติดต่อลงทะเบียนที่ขนส่งจังหวัดอีกครั้ง ส่วนตัวมองว่าเงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าน้ำมัน 840 บาท ก็สามารถบรรเทาผลกระทบในช่วงที่แบกรับค่าน้ำมันแพงได้ ขอบคุณรัฐบาลที่ออกมาตรการช่วยเหลือ แม้จะเป็นการช่วยเหลือระยะสั้นก็ตาม แต่หากเป็นไปได้ก็อยากให้ภาครัฐแก้ปัญหาราคาน้ำมันให้ลดลงเหลือลิตรละ 30 บาทเท่าเดิม จึงจะบรรเทาผลกระทบได้ครอบคลุมทุกคนและทุกอาชีพ
ขณะที่ นายแดง พิมพ์กลาง ผู้ประกอบอาชีพขับขี่จยย.รับจ้าง บอกว่า ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ หรือ “บัตรเหลือง” ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญในการยืนยันสิทธิ ทำให้เสียสิทธิแม้จะประกอบอาชีพขับวินรับจ้างจริง โดยสาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการขอใบขับขี่สาธารณะ เนื่องจากเพิ่งผ่อนชำระรถจักรยานยนต์เสร็จสิ้น และยังไม่มีโอกาสไปดำเนินการตามขั้นตอนของกรมการขนส่งทางบก อย่างไรก็ตามยืนยันว่าประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างจริง และได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกับผู้ที่มีใบอนุญาตถูกต้อง
จึงอยากให้รัฐบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางผ่อนปรนเงื่อนไข หรือเปิดโอกาสให้ผู้ที่ยังไม่มีบัตรเหลือง แต่ประกอบอาชีพจริง สามารถเข้าถึงสิทธิ์เงินช่วยเหลือดังกล่าวได้อย่างเท่าเทียม เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพในช่วงที่ต้นทุนพลังงานแพง