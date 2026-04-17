ผู้ว่าฯยันน้ำโขงหนองคายปลอดภัย กินปลา ใช้น้ำได้ตามปกติ

หนองคาย-ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจค่าสารหนูและสารปนเปื้อนในแม่น้ำโขง พบสารหนูต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ปลาน้ำโขงปลอดภัย ใช้น้ำได้ตามปกติ วอนประชาชนอย่าตื่นตระหนก เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังต่อเนื่อง
จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวสารในวงเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “วิกฤตสารปนเปื้อนในแม่น้ำโขง” พบว่ามีสารโลหะหนักปืนเปื้อนเกินมาตรฐานในทุกลำน้ำและหลากหลายชนิดขึ้น โดยเฉพาะในแม่น้ำโขง พบสารหนูสูงถึง 296 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (มก./กก.) สูงกว่ามาตรฐานถึง 9 เท่า ซึ่งค่ามาตรฐานคุณภาพตะกอนดินระดับที่เป็นอันตรายต่อสัตว์หน้าดินอย่างรุนแรงอยู่ที่ 33 มก./กก. จุดปนเปื้อนสูงที่สุดของแม่น้ำโขงอยู่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ โดยมีการตรวจวัดมาแล้วประมาณ 10 ครั้ง ทุกครั้งปริมาณสารปนเปื้อนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ในส่วนของจังหวัดหนองคาย ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ ใน 6 อำเภอติดกับแม่น้ำโขง ประชาชนใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงเป็นหลัก ทั้งระบบประปา การเกษตร การเลี้ยงปลานิลกระชังในแม่น้ำโขง ส่งขายกระจายให้ร้านอาหารต่าง ๆ ในหลายจังหวัด และการทำประมงน้ำจืด ชาวบ้านหาปลาในแม่น้ำเพื่อเลี้ยงชีพ เมื่อข่าวนี้แพร่ออกไปจึงเกิดความวิตกกังวลขึ้น
ล่าสุด วันที่16 เม.ย.69 ที่ผ่านมา นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้สั่งการให้ นายสุชาติ ทอนมณี ปลัดจังหวัดหนองคาย ประสานสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 9 (อุดรธานี) และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย ติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินแม่น้ำโขง ปรากฏว่าขณะนี้น้ำโขงลดระดับอยู่ที่ 1.15 เมตร แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงหน้าแล้ง
ผลการตรวจสอบพบค่าสารหนู ค่ามาตรฐานในแหล่งน้ำผิวดิน น้อยกว่า 0.010 มก./กก.ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ค่าสารหนูต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายมีความปลอดภัย ขอให้ประชาชนชาวหนองคายและนักท่องเที่ยวเชื่อมั่นว่าสามารถนำมาทำการเกษตร ผลิตน้ำประปาได้ตามปกติ คุณภาพน้ำประปาในเขตอำเภอเมืองหนองคาย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของการประปาส่วนภูมิภาคและกรมอนามัย โดยมีการเฝ้าระวังสารหนูในแม่น้ำโขงและควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเข้มงวด
ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก ปลาน้ำโขงยังปลอดภัย รับประทานได้อร่อยเช่นเดิม อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณภาพชีวิตประชาชน.