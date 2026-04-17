วิกฤตฝุ่นควันเชียงใหม่ยังหนักค่ามลพิษยึดอันดับโลกกระทบสุขภาพ-สั่งปิดป่า100%บังคับใช้ กม.เข้มเหตุลอบเผาไม่หยุด

เชียงใหม่ - มือมือลอบเผาป่าไม่หยุดทำฝุ่นพิษเชียงใหม่วิกฤตต่อเนื่อง ค่ามลพิษอากาศสูงกระทบสุขภาพรุนแรงยึดอันดับโลกเหนียวแน่น ล่าสุดทางจังหวัดเชียงใหม่ประกาศปิดป่า 100% พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ตรวจเข้มหากพบฝ่าฝืนดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ขณะเดียวกันหากพบพื้นที่เกษตรแอบเผา เล็งพิจารณาตัดสิทธิ์รับการสนับสนุนโครงการช่วยเหลือรัฐ
รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้(17 เม.ย.69)สถานการณ์ปัญหาฝุ่นควันไฟป่าและคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงอยู่ในระดับที่รุนแรง ซึ่งสาเหตุมาจากการลักลอบเผาป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือที่เกิดขึ้นจำนวนมากและต่อเนื่องตลอดช่วงเดือนที่ผ่านมา แม้ว่าเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครจะพยายามอย่างเต็มที่ในการเข้าทำการดับไฟและป้องกัน
อย่างไรก็ตามพบว่ามีการลักลอบจุดไฟเผาป่าเกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอด ทำให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครต่างไม่ได้หยุดพักกันเลยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา โดยผลจากการตรวจของดาวเทียม รอบเช้าวันนี้ พบจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 89 จุด มากที่สุดในอำเภอเชียงดาว 14 จุด รองลงมา ได้แก่ แม่แตง 12 จุด,ฮอด 11 จุด,เวียงแหง 9 จุด,อมก๋อย 8 จุด,แม่แจ่ม 7 จุด,ดอยสะเก็ด 7 จุด และแม่ออน 5 จุด ขณะที่พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ พบจุดความร้อนทั้งสิ้น 1,073 จุด มากที่สุดที่จังหวัดน่าน 257 จุด รองลงมา ได้แก่ พิษณุโลก 99 จุด,เชียงใหม่ 89 จุด,อุตรดิตถ์ 88 จุด,ตาก 81 จุด,แพร่ 75 จุด และพะเยา 68 จุด
ทั้งนี้สภาพทั่วทั้งตัวเมืองเชียงใหม่ วันนี้ถูกปกคลุมหนาทึบด้วยฝุ่นควันนานต่อเนื่องนับเดือนแล้ว โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษสูงเกินค่ามาตรฐานและมีผลกระทบต่อสุขภาพทุกสถานี โดยผลการตรวจวัดจากสถานีในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ, ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่,ตำบลหางดง อำเภอฮอด,ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม และตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 10.00 น. วันนี้ อยู่ที่ 95.9 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,78.7 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,66.1 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,73.6 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,105.3 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ144.2ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 221,204,176,196,231และ270 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100
ด้านเว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษทั่วโลกแบบเรียลไทม์ เมื่อเวลา 10.00น. วันนี้ พบว่าเทศบาลนครเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 231 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 156 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่ไม่ถูกสุขภาพมีผลกระทบต่อทุกคนอย่างรุนแรง โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวสูงเป็นอันดับที่ 3 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก ส่วนอันดับ 1 ได้แก่ ไคโร ประเทศอียิปต์ ดัชนีคุณภาพอากาศ 537 US AQI และอันดับ 2 เดลี ประเทศอินเดีย ดัชนีคุณภาพอากาศ 413 US AQI
ขณะเดียวกันรายงานข่าวแจ้งว่า จากสถานการณ์การลักลอบเผาที่เกิดขึ้นอยู่ตลอด ล่าสุดทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศปิดป่า 100% พร้อมให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจตราลาดตระเวนอย่างเข้มข้น หากพบพฤติกรรมต้องสงสัยและผู้ฝ่าฝืน จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเด็ดขาด เช่นเดียวกันกับผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งห้ามเผา นอกจากนี้หากพบการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม จะนำเสนอให้มีการพิจารณาตัดสิทธิ์การรับความช่วยเหลือตามโครงการของรัฐด้วย.