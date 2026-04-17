ศูนย์ข่าวศรีราชา- มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 ร่วมงานประเพณีก่อพระเจดีย์ทราย วันไหลบางแสน 69 ท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยว แห่ชมความงามตลอดแนวชายหาดบางแสน คาดเงินสะพัด 2 วันไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท
เมื่อเวลา 08.00 น.วันนี้ (17 เม.ย.) นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ " หนิง ปัทมา" มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 รวมทั้งข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เข้าร่วมงานประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายวันไหลบางแสน ประจำปี 2569 ซึ่งจัดขึ้นที่ชายหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
โดยมี นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข นำคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ และมอบของที่ระลึกให้กับผู้ประกวดก่อพระเจดีย์ทราย
งานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีของไทยให้คงอยู่ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชายหาดบางแสนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ภายในงานนอกจากจะจัดให้มีการไหว้พระขอพร กิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุแล้ว ยังมีการจำหน่ายขนมไทยและสินค้าพื้นบ้าน รวมทั้งการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันชกมวยทะเลเรียกเสียงเชียร์จากผู้เข้าร่วมงาน
ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่การประกวดก่อพระเจดีย์ทราย ที่มีหน่วยงานต่างๆ ส่งเข้าร่วมกว่า 50 หน่วยงาน และยังมีการแสดงแสงสีเสียงที่สามารถดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้มีการคาดการณ์กันว่า เทศกาลสงกรานต์วันไหลบางแสน ในปีนี้จะมีเงินสะพัดเฉพาะในเขตเทศบาลตำบลแสนสุขไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท