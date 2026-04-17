คพ.สระบุรี เฝ้าระวังไฟไหม้บ่อกากอุตสาหกรรม “เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน” ยันไม่พบมลพิษกระทบชุมชน

สระบุรี - คพ.สระบุรี เฝ้าระวังไฟไหม้บ่อกากอุตสาหกรรม “เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน” ตรวจน้ำ-อากาศรอบโรงงาน 6 จุด ค่ามลพิษต่ำกว่ามาตรฐาน บริษัทเร่งซ่อมแผ่นคลุมบ่อขยะให้เสร็จภายใน 10 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม EPU 7 (สคพ.7 สระบุรี) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กรณีเพลิงไหม้บ่อฝังกลบกากของเสียอุตสาหกรรมของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 16 เม.ย.ที่ผ่านมา พร้อมรายงานผลตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำและคุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย

จากการตรวจสอบภายในพื้นที่บริษัท พบว่าบ่อฝังกลบที่เกิดเหตุมีรางรวบรวมน้ำฝนล้อมรอบ น้ำที่ใช้ดับเพลิงบางส่วนไหลขังบนแผ่น HDPE และบางส่วนซึมผ่านกองกากของเสียลงสู่ระบบรวบรวมน้ำชะขยะ ก่อนถูกส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัท โดยไม่พบการไหลออกสู่ภายนอกพื้นที่

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายนอกตามจุดเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ 3 จุด ได้แก่ ร่องน้ำริมทางรถไฟใกล้ป้อมยามทิศตะวันออก ร่องน้ำใกล้บ่อฝังกลบขยะอันตราย และคลองหนองน้ำเขียวท้ายกลุ่มโรงงาน พบทุกจุดแห้ง ไม่พบร่องรอยน้ำจากการดับเพลิงไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

ด้านการตรวจวัดคุณภาพอากาศ กตพ.และหน่วย EPU 7 ใช้เครื่อง Gasmet ตรวจวัดไอระเหยสารเคมี 6 จุด ใต้ทิศทางลมในระยะ 500–1,500 เมตร จากจุดเกิดเหตุ ทั้งบริเวณหนองน้ำเขียว โรงงานใกล้เคียง และพื้นที่ชุมชน ผลพบว่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปกติ ค่าสารมลพิษต่ำกว่าค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสแบบเฉียบพลันระดับที่ 1 ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง พร้อมรายงานผลให้ประชาชนทราบเป็นระยะ ขณะที่บริษัทเตรียมดำเนินการซ่อมแซมแผ่น HDPE ปิดคลุมบ่อขยะที่เกิดเหตุให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน.








คพ.สระบุรี เฝ้าระวังไฟไหม้บ่อกากอุตสาหกรรม “เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน” ยันไม่พบมลพิษกระทบชุมชน
คพ.สระบุรี เฝ้าระวังไฟไหม้บ่อกากอุตสาหกรรม “เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน” ยันไม่พบมลพิษกระทบชุมชน
คพ.สระบุรี เฝ้าระวังไฟไหม้บ่อกากอุตสาหกรรม “เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน” ยันไม่พบมลพิษกระทบชุมชน
คพ.สระบุรี เฝ้าระวังไฟไหม้บ่อกากอุตสาหกรรม “เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน” ยันไม่พบมลพิษกระทบชุมชน
คพ.สระบุรี เฝ้าระวังไฟไหม้บ่อกากอุตสาหกรรม “เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน” ยันไม่พบมลพิษกระทบชุมชน