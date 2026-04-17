คพ.สระบุรี เฝ้าระวังไฟไหม้บ่อกากอุตสาหกรรม “เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน” ยันไม่พบมลพิษกระทบชุมชน

สระบุรี - คพ.สระบุรี เฝ้าระวังไฟไหม้บ่อกากอุตสาหกรรม “เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน” ตรวจน้ำ-อากาศรอบโรงงาน 6 จุด ค่ามลพิษต่ำกว่ามาตรฐาน บริษัทเร่งซ่อมแผ่นคลุมบ่อขยะให้เสร็จภายใน 10 วัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม EPU 7 (สคพ.7 สระบุรี) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กรณีเพลิงไหม้บ่อฝังกลบกากของเสียอุตสาหกรรมของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 16 เม.ย.ที่ผ่านมา พร้อมรายงานผลตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำและคุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย
จากการตรวจสอบภายในพื้นที่บริษัท พบว่าบ่อฝังกลบที่เกิดเหตุมีรางรวบรวมน้ำฝนล้อมรอบ น้ำที่ใช้ดับเพลิงบางส่วนไหลขังบนแผ่น HDPE และบางส่วนซึมผ่านกองกากของเสียลงสู่ระบบรวบรวมน้ำชะขยะ ก่อนถูกส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัท โดยไม่พบการไหลออกสู่ภายนอกพื้นที่
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายนอกตามจุดเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ 3 จุด ได้แก่ ร่องน้ำริมทางรถไฟใกล้ป้อมยามทิศตะวันออก ร่องน้ำใกล้บ่อฝังกลบขยะอันตราย และคลองหนองน้ำเขียวท้ายกลุ่มโรงงาน พบทุกจุดแห้ง ไม่พบร่องรอยน้ำจากการดับเพลิงไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
ด้านการตรวจวัดคุณภาพอากาศ กตพ.และหน่วย EPU 7 ใช้เครื่อง Gasmet ตรวจวัดไอระเหยสารเคมี 6 จุด ใต้ทิศทางลมในระยะ 500–1,500 เมตร จากจุดเกิดเหตุ ทั้งบริเวณหนองน้ำเขียว โรงงานใกล้เคียง และพื้นที่ชุมชน ผลพบว่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปกติ ค่าสารมลพิษต่ำกว่าค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสแบบเฉียบพลันระดับที่ 1 ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง พร้อมรายงานผลให้ประชาชนทราบเป็นระยะ ขณะที่บริษัทเตรียมดำเนินการซ่อมแซมแผ่น HDPE ปิดคลุมบ่อขยะที่เกิดเหตุให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน.