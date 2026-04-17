โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์โชว์ศักยภาพปลูกถ่ายตับสำเร็จรายแรก

อุบลราชธานี - โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี โชว์ศักยภาพปลูกถ่ายตับสำเร็จรายแรก ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คืนชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วยตับวายระยะสุดท้าย ยกผู้ป่วยรายแรกหลังผ่าตัด พักฟื้นแค่ 14 วันก็สามารถกลับบ้านไร้ภาวะแทรกซ้อน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดงานแถลงข่าว ปลูกถ่ายตับสําเร็จ เป็นรายแรก (Liver Transplantation) ของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขึ้น มีนายแพทย์ สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ ธิติ แสวงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข, ศ.ดร.นายแพทย์ ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช,
แพทย์หญิง กันตินันท์ มหาสุวีระชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ แพทย์เจ้าของเคส ร่วมกันแถลงข่าว โดยมีรองนายแพทย์สาธารณสุข ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมรับฟัง และเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านผ่าตัดปลูกถ่ายตับ
การปลูกถ่ายตับดังกล่าว จากผู้ป่วยเป็นหญิงไทย อายุ 53 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี เจ็บป่วยด้วยอาการปวดจุกแน่นท้อง ตัวเหลือง ตาเหลือง วินิจฉัยเป็นโรคตับอักเสบเรื้อรังเนื่องจากภูมิคุ้มกันผิดปกติ (Autoimmune Hepatitis) และโรคตับระยะสุดท้าย ขึ้นทะเบียนปลูกถ่ายตับวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เข้ารับการปลูกถ่ายตับในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2569 ระยะเวลารอคอยปลูกถ่ายตับ 3 เดือน สามารถจำหน่ายกลับบ้าน โดยแพทย์อนุญาตในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2569 ระยะเวลานอนโรงพยาบาล 14 วัน โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด
ทั้งนี้ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์มีความมุ่งมั่นการพัฒนาระบบงานปลูกถ่ายอวัยวะ เพื่อมุ่งสู่ “ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน Hepatobiliary & Liver Transplantation” โดยบูรณาการและลงนามความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วันที่ 24 เมษายน 2566 เพื่อร่วมพัฒนาการผ่าตัด ดูแลรักษาผู้ป่วยปลูกถ่ายตับอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานสากล ทั้งด้านการบริการรักษา วินิจฉัย
ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่จำเป็นได้อย่างสะดวก ใกล้บ้าน ลดความเหลื่อมล้ำ ลดภาระค่าใช้จ่าย และเพิ่มโอกาสการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาด้วยการปลูกถ่ายตับที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น เป็นผลให้เกิดความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่