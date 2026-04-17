(คลิป)เหยื่อซ้อนแผนจับคาห้องน้ำผับดังลำปาง! หนุ่มอ้างเป็นครูแอบถ่าย-เจอคลิปในมือถืออีกอื้อ

ลำปาง - เหยื่อซ้อนแผนซุ่มจับทันควันคาห้องน้ำผับดังลำปาง..หนุ่มเข้าห้องน้ำเห็นมือถือกับหัวคนบนผนังรีบทำธุระส่วนตัวออกมาดูไม่เห็น พอเพื่อนเจอซ้ำร่วมวางแผนจับได้คาหนังคาเขา อ้างเป็นครูแค่ถ่ายเล่นๆ แต่เปิดมือถือดูเจอคลิปแอบถ่ายในห้องน้ำชายเพียบ ตัดสินใจแจ้ง ตร.ดำเนินคดี ล่าสุดผู้เสียหายโผล่เพิ่ม
ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “บอล” ได้โพสต์ข้อความว่า “เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2569 ช่วงเวลาประมาณ 00.00-02.00 น. ผมได้ไปใช้บริการสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง (ผับปิดดึกบริเวณเส้นอัศวิน) ในจังหวัดลำปาง และระหว่างใช้ห้องน้ำชาย (ห้องส่วนตัว) พบพฤติการณ์ว่ามีบุคคลแอบบันทึกภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงขอสอบถามว่าในวันและช่วงเวลาดังกล่าวมีท่านใดเคยประสบเหตุหรือมีข้อสงสัยว่าถูกแอบถ่ายในลักษณะเดียวกันหรือไม่
เนื่องจากข้อมูลที่ตรวจสอบพบว่าในอุปกรณ์ของผู้ก่อเหตุมีผู้เสียหายจำนวนมาก (ประมาณ 20-30 ราย) แต่ปัจจุบันมีผู้เข้าแจ้งความแล้วเพียง 4 รายเท่านั้น หากท่านใดอยู่ในเหตุการณ์หรือมีข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อทางข้อความส่วนตัวได้เลยครับ
หมายเหตุ: ขณะนี้ทราบตัวผู้กระทำและได้ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน และเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายเข้าแจ้งความเพิ่มเติม จึงขอความร่วมมือผู้ที่คาดว่าอาจได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะผู้ที่ใช้ห้องน้ำในช่วงเวลาใกล้ปิดร้าน เข้าดำเนินการแจ้งความ เพื่อให้คดีมีความคืบหน้า และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้กับบุคคลอื่นอีก ใครโดนหรือคิดว่าโดนสามารถไปแจ้งที่ สภ.เมืองลำปางได้เลยครับ บอกว่ามาจากเคสนี้”
เมื่อข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านกลุ่มสาธารณะลำปาง สมาชิกในกลุ่มต่างแสดงความคิดเห็นและมีบางรายบอกว่าตนเองก็เคยเจอเช่นกัน
ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปที่น้องบอล หนุ่มลำปาง วัย 26 ปี ซึ่งทำงานอยู่ที่จังหวัดลำพูน เล่าว่า วันเกิดเหตุคือวันที่ 13 เมษาฯ ตนได้ไปเที่ยวบริเวณร้านอาหารย่านถนนสุเรนทร์ ก่อนที่จะพากันมาต่อที่ผับดังลำปางย่านตลาดอัศวิน และได้เข้าห้องน้ำ เมื่อทำธุระใกล้เสร็จก็เงยหน้าขึ้นเห็นมือถือและหัวคนโผล่อยู่ที่ด้านบนของผนังห้องน้ำจึงรีบใส่กางเกงออกมาและเปิดไปดูห้องน้ำข้างๆ แต่ก็ไม่เห็นใครจึงกลับเข้าในผับและเล่าให้เพื่อนฟัง แต่เพื่อนไม่เชื่อ
จากนั้นเพื่อนไปเข้าห้องน้ำแต่ไม่ได้เข้าแบบส่วนตัว ยืนปัสสาวะที่โถปัสสาวะผู้ชายก็เห็นมือถือและหัวคนผมหยิกๆ โผล่ขึ้นมาจึงรีบทำธุระแล้วกลับเข้าผับมาบอกตน เมื่อได้ฟังดังนั้นตนจึงคุยกับเพื่อนว่าหากเจอแบบนี้ คนอื่นก็น่าจะเจอเหมือนกันจึงวางแผนไปเข้าห้องน้ำอีกครั้งและให้เพื่อนซุ่มรออยู่ด้านนอก
เมื่อตนเองและเพื่อนแกล้งเข้าไปในห้องน้ำไม่ถึง 5 นาที ก็เห็นมือถือและหัวโผล่ขึ้นมาจริงๆ จึงรีบวิ่งชาร์จเข้าไปที่ห้องข้างๆ โดยการผลักประตูเข้าไปซึ่งขณะนั้นเขาไม่ได้ล็อกประตู เมื่อผลักประตูเข้าไปก็พบว่าชายคนก่อเหตุกำลังจะลงมาจากโถปัสสาวะจึงล็อกตัวออกมา และดึงโทรศัพท์ไปตรวจสอบ
“พอเปิดดูโทรศัพท์จึงพบว่ามีคลิปวิดีโอที่ถูกถ่ายสั้นๆ ความยาวไม่ถึง 1 นาทีจำนวนมาก เมื่อซักถามชายคนดังกล่าวก็อ้างว่าไม่ได้ถ่ายไปขาย หากขายก็รวยไปแล้ว ที่ถ่ายแค่เอามาดูแล้วก็ลบทิ้งเท่านั้น และอ้างว่าเป็นครู หากไม่ยกโทษก็จะติดคุกเท่านั้น ผมจึงโทรศัพท์แจ้งตำรวจมาเอาตัวไปและตามไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีต่อชายคนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว”
จากการสอบถามไปยัง ร.ต.ท.ปรัตถกร อินต๊ะกัน รอง สว.(สอบสวน) ทราบว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานและจะนำคลิปที่มีอยู่ในโทรศัพท์ของผู้ต้องหาส่งตรวจสอบสถานที่ที่ปรากฏในคลิปว่าเป็นบุคลใดบ้างที่ถูกแอบถ่าย ล่าสุดมีผู้มาแจ้งความนายตฤนเพิ่มเติมในกรณีดังกล่าวอีก 4 คน
จากการตรวจสอบโทรศัพท์เบื้องต้นพบว่ามีคลิปที่นายตฤนแอบถ่ายในห้องน้ำจำนวนมาก ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าถ่ายที่เดียวคือผับที่ลำปาง ซึ่งจุดนี้ต้องส่งคลิปไปตรวจสอบก่อน ส่วนที่อ้างว่าเป็นครูจากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าจะเป็นครูอัตราจ้างที่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ต้องขอสอบปากคำผู้เสียหายทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นจึงจะออกหมายเรียกผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป