ตำรวจนครปฐมระดม 300 นาย คุมเข้ม “ถนนข้าวหมูแดง” ดูแลความปลอดภัยสงกรานต์ 69

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นครปฐม -ตำรวจนครปฐมระดม 300 นาย คุมเข้ม “ถนนข้าวหมูแดง” ปิดถนนยาว 2 กม. จัดเต็มคอนเสิร์ต–โฟมปาร์ตี้–สรงน้ำพระ ตรวจเข้มห้ามอาวุธและของมึนเมา สร้างความมั่นใจประชาชน–นักท่องเที่ยว

วันนี้ (16 เม.ย.) ที่บริเวณถนนราชดำเนิน หรือถนนต้นสน หรือ “ถนนข้าวหมูแดง” ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พล.ต.ต.พิทักษ์ อุปพงษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 300 นาย ลงพื้นที่เดินตรวจตราและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ภายในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2569

การปฏิบัติการครั้งนี้มีเป้าหมายป้องกันเหตุอาชญากรรม ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เฝ้าระวังเหตุทะเลาะวิวาท การกระทำผิดกฎหมาย และเหตุไม่พึงประสงค์ในพื้นที่จัดงาน ซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวหลายพันคนเดินทางมาร่วมเล่นน้ำอย่างคึกคัก

ภายในงานมีการจัดคอนเสิร์ตและโฟมปาร์ตี้ ขณะที่หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครปฐมได้นำรถดับเพลิงประจำจุดต่าง ๆ เพื่อฉีดน้ำสร้างความสนุกสนานแก่ผู้ร่วมงาน พร้อมอัญเชิญองค์พระร่วงน้อยจำลองจากวัดพระปฐมเจดีย์ มาประดิษฐานให้ประชาชนได้สรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ปิดการจราจรถนนต้นสน หรือถนนสายข้าวหมูแดง ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร ไม่ให้รถทุกชนิดผ่าน เพื่อให้ประชาชนเล่นน้ำได้อย่างเต็มที่ พร้อมตั้งจุดตรวจคัดกรอง ห้ามนำอาวุธและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าพื้นที่อย่างเด็ดขาด เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยสูงสุด.










ตำรวจนครปฐมระดม 300 นาย คุมเข้ม “ถนนข้าวหมูแดง” ดูแลความปลอดภัยสงกรานต์ 69
ตำรวจนครปฐมระดม 300 นาย คุมเข้ม “ถนนข้าวหมูแดง” ดูแลความปลอดภัยสงกรานต์ 69
ตำรวจนครปฐมระดม 300 นาย คุมเข้ม “ถนนข้าวหมูแดง” ดูแลความปลอดภัยสงกรานต์ 69
ตำรวจนครปฐมระดม 300 นาย คุมเข้ม “ถนนข้าวหมูแดง” ดูแลความปลอดภัยสงกรานต์ 69
ตำรวจนครปฐมระดม 300 นาย คุมเข้ม “ถนนข้าวหมูแดง” ดูแลความปลอดภัยสงกรานต์ 69
