ตำรวจนครปฐมระดม 300 นาย คุมเข้ม “ถนนข้าวหมูแดง” ดูแลความปลอดภัยสงกรานต์ 69

นครปฐม -ตำรวจนครปฐมระดม 300 นาย คุมเข้ม “ถนนข้าวหมูแดง” ปิดถนนยาว 2 กม. จัดเต็มคอนเสิร์ต–โฟมปาร์ตี้–สรงน้ำพระ ตรวจเข้มห้ามอาวุธและของมึนเมา สร้างความมั่นใจประชาชน–นักท่องเที่ยว
วันนี้ (16 เม.ย.) ที่บริเวณถนนราชดำเนิน หรือถนนต้นสน หรือ “ถนนข้าวหมูแดง” ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พล.ต.ต.พิทักษ์ อุปพงษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 300 นาย ลงพื้นที่เดินตรวจตราและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ภายในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2569
การปฏิบัติการครั้งนี้มีเป้าหมายป้องกันเหตุอาชญากรรม ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เฝ้าระวังเหตุทะเลาะวิวาท การกระทำผิดกฎหมาย และเหตุไม่พึงประสงค์ในพื้นที่จัดงาน ซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวหลายพันคนเดินทางมาร่วมเล่นน้ำอย่างคึกคัก
ภายในงานมีการจัดคอนเสิร์ตและโฟมปาร์ตี้ ขณะที่หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครปฐมได้นำรถดับเพลิงประจำจุดต่าง ๆ เพื่อฉีดน้ำสร้างความสนุกสนานแก่ผู้ร่วมงาน พร้อมอัญเชิญองค์พระร่วงน้อยจำลองจากวัดพระปฐมเจดีย์ มาประดิษฐานให้ประชาชนได้สรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ปิดการจราจรถนนต้นสน หรือถนนสายข้าวหมูแดง ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร ไม่ให้รถทุกชนิดผ่าน เพื่อให้ประชาชนเล่นน้ำได้อย่างเต็มที่ พร้อมตั้งจุดตรวจคัดกรอง ห้ามนำอาวุธและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าพื้นที่อย่างเด็ดขาด เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยสูงสุด.