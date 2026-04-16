“สุชาติ” ห่วงชาวสระบุรี สั่งตรวจซ้ำอากาศเหตุไฟไหม้ BWG ผลล่าสุดกลับสู่ภาวะปกติ

สระบุรี - รมว.ทส. ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด หลังเหตุเพลิงไหม้โรงจัดการของเสีย ย้ำเฝ้าระวังต่อเนื่องแม้ค่ามลพิษทุกจุดอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามสถานการณ์และแสดงความห่วงใยต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จากเหตุเพลิงไหม้ภายในบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (BWG) หมู่ 8 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย ซึ่งประกอบกิจการจัดการของเสียทั้งอันตรายและไม่อันตราย โดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2569 เวลา 20.39 น.
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถควบคุมเพลิงได้ภายใต้การอำนวยการของ นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมกันนี้ กรมควบคุมมลพิษ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เฝ้าระวัง ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่อง
สำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศล่าสุด วันที่ 16 เมษายน 2569 ช่วงเวลา 08.00–09.00 น. จาก 5 จุดตรวจสำคัญ ได้แก่ บริเวณวัดหนองน้ำเขียว บริษัท อัสพรรณเอ็กซ์โพลซีฟ จำกัด และพื้นที่ชุมชนในตำบลห้วยแห้ง รวมถึงหมู่ 8 ตำบลหนองปลาไหล ในรัศมี 550–1,500 เมตรจากจุดเกิดเหตุ พบว่าค่าคุณภาพอากาศทุกจุดอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
นายสุชาติกล่าวว่า แม้สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ได้สั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดอาจเพิ่มความเสี่ยงเกิดเหตุซ้ำ พร้อมติดตามผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน และเร่งสร้างความเข้าใจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง
“ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าภาครัฐได้ควบคุมสถานการณ์และตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด พร้อมดูแลความปลอดภัยของทุกคนอย่างเต็มที่” รมว.ทส. กล่าวย้ำ.