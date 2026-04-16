9 มทร. ผนึกเครือข่ายอุดมศึกษา ชง “สมุดปกขาวยุทธศาสตร์” ถึง รมว.อว. ดันมหาวิทยาลัยเป็นโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจชาติ

นครปฐม - 9 มทร. ผนึกเครือข่ายอุดมศึกษา เข้าพบรองนายกฯ และ รมว.อว. เสนอแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 5 ปี ผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงกว่า 4 หมื่นคนต่อปี หนุนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
วันนี้( 16 เม.ย.) รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) พร้อมด้วย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และ รศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้แทน ทปอ.มทร. ร่วมกับผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เข้าพบ ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องรับรองสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร
การเข้าพบครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ “สมุดปกขาวยุทธศาสตร์ 9 มทร. พ.ศ. 2570–2574” และข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ “พลังอุดมศึกษาไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติ” มุ่งยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยชู 3 ยุทธศาสตร์หลักเพื่อพลิกโฉมกลุ่มราชมงคลในช่วง 5 ปีข้างหน้า
ยุทธศาสตร์แรก คือ การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและนวัตกรที่มีทักษะขั้นสูง รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ตั้งเป้าผลิตกำลังคนมากกว่า 40,000 คนต่อปี
ยุทธศาสตร์ที่สอง คือ การเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม การวิจัย และการพัฒนาองค์ความรู้เชิงประยุกต์สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม เน้นการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีที่นำไปใช้ได้จริง
ยุทธศาสตร์ที่สาม คือ การปฏิรูปสู่องค์กรอัจฉริยะ (Smart Organization) พัฒนาระบบฐานข้อมูลบูรณาการ “One RMUT Platform” เพื่อบริหารจัดการข้อมูลผู้เรียน บุคลากร และงานวิจัยร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ยังได้กำหนดโครงการนำร่องผ่าน 6 คลัสเตอร์สำคัญ สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายกระทรวง อว. ได้แก่ ยานยนต์ไฟฟ้า (EV), ปัญญาประดิษฐ์ (AI), เซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง, การแพทย์ขั้นสูงและ Health Tech, การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และความยั่งยืนกับเมืองอัจฉริยะ
พร้อมกันนี้ ยังได้เสนอแนวทางแก้วิกฤตเชิงโครงสร้างของประเทศร่วมกับ 4 เครือข่ายที่ประชุมอธิการบดี ได้แก่ ทปอ., มรภ., มทร. และ สสอท. โดยมีหมุดหมายสำคัญ อาทิ การปรับบทบาทมหาวิทยาลัยจากผู้ผลิตบัณฑิตสู่ “New Growth University”, การผนึกกำลังรัฐ-เอกชน-มหาวิทยาลัยแบบ Triple Helix, การผลักดันงานวิจัยสู่การสร้างต้นแบบและธุรกิจสตาร์ตอัป และการพัฒนาระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การเข้าพบรัฐมนตรี อว. ครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของกลุ่มราชมงคลในการแสดงพลังความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง และยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ฐานนวัตกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป.