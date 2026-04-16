ผู้การปฐมคุมทีมสืบฯ รวบ “ไอ้หนิง” วางยายายวัย 84 ฟุบคาจานข้าว ก่อนงัดบ้านกวาดทรัพย์

นครปฐม - ตำรวจนครปฐมแถลงจับผู้ต้องหาวางยาผู้สูงอายุ ทำทีขอข้าวกินก่อนงัดบ้านลักทรัพย์ พบประวัติคดีโชกโชน 5 คดี
วันนี้ (16 เม.ย.) พล.ต.ต.พิทักษ์ อุปพงษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม พร้อมทีมสืบสวนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงผลการจับกุม นายสมชาติ สังข์ทอง อายุ 53 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนครปฐม ที่ 380/2569 ลงวันที่ 15 เมษายน 2569 ในข้อหา “ชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ, ลักทรัพย์ในเคหสถานโดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้น, มอมหน้าเพื่อไม่ให้จำได้ และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย” โดยสามารถจับกุมได้บริเวณริมถนนหน้าวัดพะเนียงแตก ตำบลมาบแค อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
สืบเนื่องจากกรณีมีคลิปเผยแพร่ในเพจ “สายไหมต้องรอด” ระบุเหตุทำทีขอข้าวกิน ก่อนวางยาผู้สูงอายุและงัดบ้านลักทรัพย์ ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม เมื่อวันที่ 14 เมษายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครปฐม พร้อมชุดสืบสวนและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบผู้เสียหายคือ นางกุหลาบ สงวนเชื้อ อายุ 84 ปี ให้การว่า ผู้ก่อเหตุซึ่งรู้จักกับครอบครัวมานานกว่า 10 ปี ได้เข้ามาขอข้าวรับประทานเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 และแอบโรยผงยาปริศนาในจานข้าว
หลังผู้เสียหายรับประทานอาหารเกิดอาการมึนงงและหลับบริเวณหน้าบ้าน ผู้ก่อเหตุได้งัดหน้าต่างห้องนอนปีนเข้าไปภายในบ้าน ก่อนลักเงินสดจำนวน 500 บาท แล้วหลบหนีไป
ภายหลังเจ้าหน้าที่เร่งสืบสวนจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง จนทราบว่าผู้ก่อเหตุคือ นายสมชาติ หรือ “หนิง” สังข์ทอง จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับ และสามารถติดตามจับกุมได้ในเวลาต่อมา ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครปฐม ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม เปิดเผยเพิ่มเติมว่า จากการตรวจสอบประวัติพบผู้ต้องหามีประวัติคดีอาญาแล้ว 5 คดี ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและลักทรัพย์ โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป