(คลิป)ระทึกกลางวัดเจดีหลวงฯเชียงใหม่! ยางนากิ่งยักษ์อายุกว่า 200 ปี หักกระแทกพื้นหน้าเสาหลักเมือง

เชียงใหม่ – สุดระทึกกลางวัดเจดีย์หลวงฯเชียงใหม่ เสียงโครมดังสนั่น..กิ่งต้นยางนา-ไม้หมายเมือง อายุกว่า 200 ปี หักโค่น ร่วงกระแทกพื้น หน้าวิหารอันทขีล(เสาหลักเมือง)-ศาลพญายักขราช เดชะบุญไม่มีคนอยู่ใกล้
วันนี้ (16 เม.ย.69) เกิดเหตุต้นยางนาโบราณขนาดใหญ่ อายุกว่า 200 ปี บริเวณด้านหน้าวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมืองเชียงใหม่ หักโค่นลงกระแทกพื้นเสียงดังสนั่นหวั่นไหว โดยจุดที่ต้นไม้ล้มอยู่กึ่งกลางระหว่างวิหารอินทขีล (เสาหลักเมือง) และศาลพญายักขราช (ศาลใต้)
ต้นยางนาดังกล่าวถือเป็นต้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดภายในวัด และเป็นต้นไม้สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ โดยมีข้อมูลระบุว่า ปลูกขึ้นในสมัยพระเจ้ากาวิละ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 1 แห่งราชวงศ์ทิพจักร ช่วงปี พ.ศ. 2324–2358
ทั้งนี้มีการสันนิษฐานว่า ต้นยางนานี้ถูกปลูกให้เป็น “ไม้หมายเมือง” ในช่วงที่มีการย้ายศูนย์กลางเมืองจากเวียงป่าซางกลับมายังเชียงใหม่อย่างถาวร เมื่อปี พ.ศ. 2339 และยังมีความเชื่อมโยงกับการย้ายเสาอินทขีลจากวัดสะดือเมืองมายังวัดเจดีย์หลวงในปี พ.ศ. 2353 เพื่อเป็นสิ่งคู่บ้านคู่เมืองตามตำนาน
เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสนใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว เนื่องจากต้นยางนานี้เป็นสัญลักษณ์สำคัญที่อยู่คู่กับวัดและเมืองมาอย่างยาวนาน
ขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบพื้นที่และหาสาเหตุของการหักโค่นอย่างละเอียด