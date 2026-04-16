ชาวขอนแก่นปักหมุดรอเลย! คาร์นิวัลหมอลำ จัดเต็ม 20-22 พ.ค.นี้ @ลานกีฬาบึงแก่นนคร

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-จังหวัดขอนแก่น พร้อมจัดงาน "คาร์นิวัลหมอลำ เสน่ห์อีสานขอนแก่น Khon Kaen World 2026" ผลักดันขอนแก่นสู่การเป็น มหานครแห่งหมอลำ นำศิลปินหมอลำดังหลายคณะร่วมทำการแสดง พร้อมชิมชอปอาหารพื้นเมือง 20-22 พฤษภาคมนี้ ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติด บึงแก่นนคร จ.ขอนแก่น
วันนี้ (16 เม.ย.) ที่ห้องอวานี คอนเวนชั่น โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอบแก่น จัดแถลงข่าวการจัดงาน "คาร์นิวัลหมอลำเสน่ห์อีสานขอนแก่น Khon Kaen to the World 2026 ภายใต้แนวคิด "ไท ไทย สืบสานสร้างสรรค์ นำวัฒนธรรมไทยสู่อนาคดอย่างยั่งยืน" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น กระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมผลักดันจังหวัดขอนแก่นก้าวสู่การเป็น "มหานครแห่งหมอลำ" มีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในการแถลงข่าว
พร้อมด้วย จ่าเอกนาวี แสงฤทธิ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น, พล.ต.ต.อนุวัตร สุวรรณภูมิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น, นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น, นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้ากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และดร.ราตรีศรีวีไล บงสิทธิพร ศิลปินแห่งชาติและนายกสมาคมหมอลำจังหวัดขอบแก่น ร่วมแถลงข่าว โดยมีสื่อมวลขนและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมจำนวนมาก
จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขดขอนแก่น ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น ภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคชน ได้ร่วมกันจัดงาน “คาร์นิวัลหมอลำ เสน่ห์อีสานขอนแก่น Khon Kaen to the World 2026” ภายใต้โครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมการนำเอาทุนทางวัฒนธรรมประเภทศิลปะการแสดงหมอลำของจังหวัดขดขอนแก่น มาพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ ให้เป็นที่รู้จักระดับชาติและระดับนานาชาติ
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวจากทุนทางวัฒนธรรมด้วยศิลปวัฒนธรรมการแสดงหมอลำอย่างเป็นรูปธรรม ยกระดับจังหวัดขอนแก่นสู่การเป็น "มหานครแห่งหมอลำ" และร่วมผลักดันหมอลำ ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านอันเป็นเอกลักษณ์ ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรรมที่จับต้องไม่ได้ จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโก (UNESCO) ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยอาศัยทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่นต่อยอดสู่การพัฒนาให้มีความยั่งยืนต่อไป
โดยการจัดงานดังกล่าว จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 00.00 น. ณ ลานกีฬาด้านยาเสพติด บึงแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย ขบวนพาเหรดหมอลำคาร์นิวัลในรูปแบบสร้างสรรค์ ร่วมสมัย แต่ยังคงอัตลักษณ์ของความเป็นหมอลำ การแสดงแสง สี เสียง ในชุดการแสดง "Open Eye" Khon Kaen to the World" การแสดงของวงหมอลำระเบียบวาทศิลป์ วงหมอลำคณะอีสานนครศิลป์ และบิว จิตรฉรียา ศิลปินลูกทุ่งหมอลำที่มีชื่อเสียง
พร้อมด้วยศิลปินหมอลำพื้นบ้านจากสมาคมหมอลำจังหวัดขอนแก่น ทำการแสดง ณ เวทีกลาง ตลอดจนถึงการออกบูธสาธิตและจำหน่ายสินค้า อาหาร บริเวณ "ตลาดวัฒนธรรม มักขอนแก่นเต้" ซึ่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นเมือง ผ้าไหม สินค้า CPOT หรือ OTOP และการสาธิตการทำเมนูอาหารพื้นถิ่น ให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้มาร่วมงานได้ชิม และลิ้มลองรสชาติของอาหารอีสามหาทานยาก ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดขอนแก่น อีกมากมาย