(คลิป)เนืองแน่นยันวันสุดท้าย! ชาวไทยแห่ชม“ตาควาย-เนิน350” สองแม่ลูกสุดซาบซึ้งก้มกราบ จุด“จ่าเริง-พลทหารวุ้น” วีรบุรุษพลีชีพป้องแผ่นดิน

สุรินทร์- เนืองแน่นยันวัดสุดท้าย ชาวไทยนับพันแห่เข้าเที่ยวชม “ปราสาทตาควาย-เนิน 350”วันที่ 4 ขณะที่ 2 แม่ลูก สุดซาบซึ้งและภาคภูมิใจทหารไทย ก้มกราบจุดที่ “จ่าเริงและพลทหารวุ้น” วีระบุรุษเนิน 350 พลีชีพปกป้องและทวงคืนแผ่นดินไทยได้สำเร็จ
วันนี้ ( 16 เม.ย.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้เป็นวันที่ 4 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ของการเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมปราสาทตาควาย และ เนิน 350 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ พื้นที่ประวัติศาสตร์การสู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2569 โดยเปิดให้เข้าชมเวลา 07.00 - 13.00 น.และปิดรับรถเข้าคันสุดท้ายเวลา 11.30 น. ซึ่งพบว่าวันนี้ มีประชาชนเดินทางไปลงชื่อและเข้าคิวรอขึ้นไปชมปราสาทตาควายและเนิน 350 นับพันคน อย่างคึกคักตั้งแต่เช้าและตลอดทั้งวันที่มีการเปิดให้เข้าชม เช่นเดิม แม้อาจไม่หนาแน่นมากเท่าช่วง 1-3 วันแรก เนื่องจากสิ้นสุดวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ และประชาชนบางส่วนได้เดินทางกลับไปทำงานยังกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดกันแล้ว
สภาพอากาศวันนี้ยังร้อนระอุเช่นเดิม แต่ประชาชนและนักท่องเที่ยวก็ไม่ลดละความพยายามที่จะเข้าไปชมตัวปราสาทตาควายและเนิน 350 แม้ต้องจอดรถข้างทางเพื่อเดินเท้าไกลเข้าไปรอต่อคิวยาวเหยียด ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการ จัดรถรับส่งประชาชนที่เดินไกลไม่ไหว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และ มีการจัดให้ประชาชนเข้าชมเป็นชุดๆ ละ 100 คนเช่นเดิม
ทั้งนี้ ประชาชน ต่างพากันถ่ายรูปกับปราสาทตาควาย และ จุดบริเวณหน้าผาเนิน 350 รวมทั้งกับเจ้าหน้าที่ทหารอย่างคึกคัก โดยเจ้าหน้าที่ห้ามถ่ายภาพจุดสำคัญที่ตั้งทางการทหารของไทยในพื้นที่อย่างเด็ดขาด
โดย บริเวณเนิน 350 สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ฝั่งประเทศกัมพูชาที่อยู่พื้นที่ด้านล่างได้อย่างชัดเจนและเป็นวิวที่สวยงามอย่างยิ่ง รวมทั้งจุดที่ “จ่าเริงและพลทหารวุ้น”วีรบุรุษ เนิน350 พลีชีพ ที่ประชาชนต่างให้ความสนใจอย่างมาก และพากันถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก โดยพบดอกไม้รวมทั้งน้ำหวานต่างๆ ถูกนำมาวางเซ่นไหว้ เพื่อแสดงความเคารพ วีรบุรุษเนิน 350 อีกด้วย
นอกจากนี้หลายคนยกมือไหว้ขอบคุณที่ทหารทั้ง 2 นายสละชีพเพื่อยึดคืนแผ่นดินไทย ขณะเดียวกันพบกับภาพประทับใจ เมื่อ 2 แม่ลูก คือ นางจิดาภา ผุดผ่อง อายุ 54 ปี และ น.ส.นิรมล ผุดผ่อง อายุ 23 ปี อยู่บ้านเลขที่ 258 บ.ตาพราม ม.8 ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ถึงกับนั่งก้มกราบ จุดที่จ่าเริงและพลทหารวุ้น สละชีพ บนเนิน 350 โดยทั้งสองแม่ลูกบอกว่า เพื่อสดุดีและกราบขอบคุณที่ทหารทั้ง 2 นาย ยอมสละชีพเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยไว้ให้เราคนไทย รู้สึกซาบซึ้งภาคภูมิใจและขอบคุณทหารทั้ง 2 ท่านเป็นอย่างยิ่ง
นางจิดาภา ผุดผ่อง นักท่องเที่ยวก้มกราบจุดที่จ่าเริง และพลทหารวุ้น สละชีพ กล่าวว่า ตนเห็นจุดที่จ่าเริงสละชีพ รู้สึกภาคภูมิใจที่จ่าเริงและพลทหารวุ้น ได้ทำเพื่อประเทศไทย และทวงคืนแผ่นดินไทยกลับคืนมาได้สำเร็จ ขอให้ทหารไทยทุกๆท่านมีแต่ความสุขความเจริญ มีความปลอดภัย สู้ต่อไปเพื่อปกปักรักษาประเทศไทยไว้ ถ้ามีโอกาสจะกลับมาเที่ยวชมอีก รวมทั้งพลทหารวุ้น ภาณพัฒน์ ด้วย ตนรู้สึกภูมิใจแทนครอบครัวของทั้งสองท่านอย่างมาก และทหารทุกนายที่พลีชีพ เสียสละ เลือดเนื้อ เพื่อแผ่นดินไทย ขอสดุดีขอบคุณทุกท่าน
ทั้งนี้ตลอดเส้นทางขึ้นไปยังเนิน 350 มีจุดให้ประชาชนได้นั่งพัก มีการกางเต็นท์อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเป็นจุดๆ ตลอดเส้นทาง โดยเนิน 350 อยู่ห่างจากปราสาทตาควายขึ้นไป ประมาณ 500 เมตร แต่ต้องเดินด้วยความทุลักทุเล เนื่องจากเป็นเนินเขา เส้นทางชัน แม้มีบันไดให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปชมอย่างสะดวกก็ตาม โดยประชาชนต้องปฏิบัติตามกฎการเข้าชมที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ต้องมีลูกหลานค่อยดูแลอย่างใกล้ชิด หากพบสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้ง เจ้าหน้าที่ที่ดูแลอำนวยความสะดวกทันที เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดเกรงจะเป็นอันตรายได้