สงกรานต์วันสุดท้ายที่หนองคาย โจ๋เถื่อนรุมสกรัมหนุ่ม28เลือดออกเยื่อหุ้มหัวใจและปอดดับอนาถ

หนองคาย-สงกรานต์ถนนประจักษ์ แฟนหนุ่มเปลี่ยนให้เพื่อนสาวขับรถแทน แต่เว้นระยะไม่ดี ทำขวางชาวแก๊งเล่นน้ำ ก่อนผลักและต่อว่า เดินแยกไปสงบสติอารมณ์ในซอย กลับถูกตามทำร้ายคิ้วแตก พากันถามต่อยทำไม พลางขอโทษแล้ว แต่เกิดชุลมุน ชาวแก๊งรุมกระทืบแฟนหนุ่มไม่ยั้ง สุดท้ายเลือดออกเยื่อหุ้มหัวใจและปอดเสียชีวิต ตำรวจรวบแล้ว 5 คนเป็นแก๊งวัยรุ่นในพื้นที่
จากกรณีที่มีคลิปเหตุทะเลาะวิวาทในการเล่นน้ำสงกรานต์ บริเวณหน้าวัดศรีษะเกษ ถนนประจักษ์ เขตเทศบาลเมืองหนองคาย โดยมีคนถ่ายคลิปไว้ได้เป็นกลุ่มชายวัยรุ่น รุมทำร้ายชายคนหนึ่ง และยังมีผู้หญิงยืนยกมือขอโทษพยายามแยกกันออก ช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. วันที่ 15 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยเป็นการเล่นน้ำสงกรานต์วันสุดท้ายของจังหวัดหนองคาย ซึ่งหลังเกิดเหตุชายที่ถูกรุมทำร้ายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหนองคาย และเสียชีวิตช่วงประมาณ 05.30 น. วันนี้ (16 เม.ย.69)
วันนี้ หลังเกิดเหตุ พ.ต.อ.สุรกิจ ค้วนเครือ รองผบก.ภ.จว.หนองคาย, พ.ต.อ.จิรวิทย์ ปานยิ้ม ผกก.สภ.เมืองหนองคาย ,พ.ต.ท.พุฒิชัย จันทร์ทอง รองผกก.สส. พร้อมด้วยชุดสืบสวน ได้ตรวจสอบเหตุการณ์ โดยมีการไล่เรียงเหตุการณ์ ตรวจกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียง จนทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุ ซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ ประมาณ 5-6 คน จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ได้ออกติดตามตัวมา และบางคนก็มาติดต่อมอบตัวกับตำรวจ อยู่ระหว่างการสอบสวนกลุ่มผู้ก่อเหตุ ควบคุมตัวแล้ว 5 คนและจะมีการขยายผลเพิ่มเติม ส่วนผู้เสียชีวิตทราบชื่อ นายยศวัจน์ จารุศักดิ์ธีรา หรือ เซฟ อายุ 28 ปี
ด้าน น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 27 ปี ภรรยาของเซฟ เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุตนกับเซฟและเพื่อนผู้หญิงของตนได้พากันเล่นน้ำสงกรานต์ โดยมีเซฟเป็นผู้ชายคนเดียว เซฟขับรถกระบะ เมื่อมาถึงหน้าวัดศรีษะเกษ เซฟจะเปลี่ยนลงมาเล่นน้ำ จึงให้เพื่อนผู้หญิงเป็นคนขับแทน แต่เว้นระยะห่างไป เซฟจึงยืนโบกรถให้เพื่อนขยับอีก แต่เป็นจังหวะที่อาจจะไปยืนขวางกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังจะปะแป้งสาวอยู่ จึงผลัก บอกให้เซฟถอยไปและผลัก พวกตนเห็นก็มีอารมณ์ทำไมต้องผลักกัน แต่ตนบอกให้เซฟไปสงบสติอารมณ์ในซอยด้านข้างวัด พวกตนเดินตามไม่ทัน พอเซฟเดินย้อนกลับมาก็เห็นว่าคิ้วแตก คาดว่ากลุ่มวัยรุ่นจะเดินตามไปทำร้าย
จากนั้นพวกตนพากันเดินไปที่เต้นท์หน้าวัดที่กำลังเล่นน้ำกันอยู่ ถามหาคนทำร้ายที่มีลักษณะ ทรงผมแบบนี้และถามหาสาเหตุทำทำไม ซึ่งระหว่างนั้นตนก็ขอโทษแล้ว สักพักเหตุการณ์ชุลมุน มีคนหนึ่งเปิดก่อน อีกคนก็เริ่มทำร้ายเซฟ พวกตนมีแต่ผู้หญิงได้แต่ร้องห้าม ยืนยันว่าไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อน เห็นเซฟลงไปนอนกองกับพื้นกลุ่มคนเหล่านั้นก็รุมกระทบหลายครั้ง
สภาพของเซฟในที่เกิดเหตุนั้นคิ้วแตก มีเลือดกบปาก ไม่เห็นว่าขวดทุบตอนไหน หลังจากนั้นได้พาไปโรงพยาบาลหนองคาย หมอบอกว่ามีแผลที่ศีรษะ มีแผลเป็นรูตามตัว ไม่รู้ว่าโดนอะไร ขณะนั้นเซฟยังมีสติแต่เริ่มบ่นว่าเจ็บหัวใจ เพราะลงไปนอนกองกับพื้นหลายรอบ หมอพยายามยื้อชีวิต ปั๊มหัวใจ 4 ครั้ง มีเลือดออกที่เยื่อหุ้มหัวใจและปอด จนกระทั่งเสียชีวิตเวลาประมาณตีห้า ร่างของเซฟถูกนำไปชันสูตรที่อุดรธานี หลังจากนั้นจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดที่ จ.อุดรธานี ส่วนเพื่อนผู้หญิงอีกคนโดนลูกหลงเข่าแตก มีแผลถลอกเล็กน้อย
น.ส.เอ ภรรยาของเชฟบอกว่า เพิ่งแต่งงานกันเมื่อกลางปี 2568 มีลูกชายวัย 5 เดือน สามีทำธุรกิจขนส่ง กำลังสร้างครอบครัวกัน และวางแผนว่าจะย้ายไปทำธุรกิจที่จ.อุดรธานี แต่ก็มาเกิดเหตุสลดเช่นนี้ขึ้นก่อน อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจัดการกับกลุ่มแก๊งนี้ ซึ่งทราบว่าอยู่มานานมากแล้ว มีหลายคนที่เคยโดนทำร้ายแบบนี้ อาจจะไม่หนักเท่า อยากให้ตำรวจจัดการกับกลุ่มนี้ให้เด็ดขาด