หยุดยาวสงกรานต์ 69 ทำท่องเที่ยวตราดรายได้ทะลุกว่า 373 ล้านบาท นทท.เกือบ 5หมื่นคน

ตราด - ททท.ตราด เผยหยุดยาว 5วัน เทศกาลสงกรานต์ 2569 ดันนักท่องเที่ยวเข้าตราดมากถึง 40,704 คน รายได้ทะลุกว่า 373 ล้านบาท จากต่างชาติสูงถึง 160.89 ล้านบาท

วันนี้ ( 16 เม.ย.) ว่าที่ ร.ต.กรกฎ โอภาส ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด เผยถึงภาพรวมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ระหว่างวันที่ 11 – 15 เม.ย.ที่ผ่านมาว่า จ.ตราด มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้าพื้นที่และ 3 เกาะหลักประกอบด้วย เกาะช้าง เกาะกูด และเกาะหมาก มากถึง 40,704คน

แบ่งเป็นชาวไทย 30,602 คน ต่างชาติ 10,102 คน โดยมีรายได้จากการเข้าพักในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 373.83 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ที่เกิดจากนักท่องเที่ยวชาวไทย 212.94 ล้านบาท ต่างชาติ 160.89 ล้านบาท

โดย จ.ตราด มีสถานพักแรมจำนวน 411 แห่ง ห้องพักรวม11,395 ห้อง และมีอัตราการเข้าพักแรมเฉลี่ย 63.60 % จำนวนคืนพักเฉลี่ยของผู้เข้าพัก1.93 คืน ทั้งนี้ปัญหาราคาน้ำมันแพง มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดน้อยมาก




“ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวไทย ที่มีอัตราเฉลี่ยร้อยละ 73.83 โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมเที่ยวได้แก่ กลุ่มครอบครัว กลุ่มเพื่อน กลุ่มคู่รัก กลุ่มนักธุรกิจ และกลุ่มวัยทำงาน ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ มีอัตราเฉลี่ยร้อยละ 26.17 โดยมีสัญชาติ เยอรมัน จีน รัสเซีย ฝรั่งเศส อังกฤษ บริติช ฟินแลนด์ ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ ได้แก่ กลุ่มนักธุรกิจ และนักท่องเที่ยวตามลำดับ”

ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานตราด ยังบอกอีกว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีจุดประสงค์ในการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน โดยปัจจัยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือ การจัดงานโดยหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในหลายพื้นที่ของจังหวัด อาทิ เฮฮา มหาสงกรานต์ @สระสีเสียด ณ อ่างเก็บน้ำเขาระกำตอนล่างสระสีเสียด , งานประเพณีสงกรานต์วัดบุปผาราม ,สงกรานต์ night คลองใหญ่ ,วันไหลเกาะช้าง , วันไหลแหลมงอบ ฯลฯ


ด้าน นายเดชาธร จันทร์อบ นายก อบต.เกาะหมาก และเจ้าของโรงแรมสวนย่ารีสอร์ท เกาะกูด เผยว่าในเดือน เม.ย.2569 เกาะกูด เกาะหมากและเกาะอื่นๆของ จ.ตราด มีท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวนนักท่องเที่ยวไม่ได้ลดลงจากเหตุน้ำมันราคาแพงแต่อย่างใด

ซึ่งในส่วนของผู้ประกอบการเรือโดยสารเกาะกูด ก็ไม่มีการประกาศขึ้นราคาค่าโดยสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจะรอ ให้หมดเทศกาลสงกรานต์ก่อน ซึ่งการปรับขึ้นราคาค่าโดยสาร ไม่ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเกาะกูด เพราะเป็นการเดินทางมาปีละ 1-2 ครั้งเท่านั้น แต่ผลกระทบจะเกิดกับชาวตราด หรือชาวเกาะกูด ที่เดินทางไปมาระหว่างฝั่งกับเกาะโดยตรง

นายเดชาธร จันทร์อบ นายก อบต.เกาะหมาก




หยุดยาวสงกรานต์ 69 ทำท่องเที่ยวตราดรายได้ทะลุกว่า 373 ล้านบาท นทท.เกือบ 5หมื่นคน
หยุดยาวสงกรานต์ 69 ทำท่องเที่ยวตราดรายได้ทะลุกว่า 373 ล้านบาท นทท.เกือบ 5หมื่นคน
นายเดชาธร จันทร์อบ นายก อบต.เกาะหมาก
หยุดยาวสงกรานต์ 69 ทำท่องเที่ยวตราดรายได้ทะลุกว่า 373 ล้านบาท นทท.เกือบ 5หมื่นคน
หยุดยาวสงกรานต์ 69 ทำท่องเที่ยวตราดรายได้ทะลุกว่า 373 ล้านบาท นทท.เกือบ 5หมื่นคน
