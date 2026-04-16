หยุดยาวสงกรานต์ 69 ทำท่องเที่ยวตราดรายได้ทะลุกว่า 373 ล้านบาท นทท.เกือบ 5หมื่นคน

ตราด - ททท.ตราด เผยหยุดยาว 5วัน เทศกาลสงกรานต์ 2569 ดันนักท่องเที่ยวเข้าตราดมากถึง 40,704 คน รายได้ทะลุกว่า 373 ล้านบาท จากต่างชาติสูงถึง 160.89 ล้านบาท
วันนี้ ( 16 เม.ย.) ว่าที่ ร.ต.กรกฎ โอภาส ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด เผยถึงภาพรวมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ระหว่างวันที่ 11 – 15 เม.ย.ที่ผ่านมาว่า จ.ตราด มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้าพื้นที่และ 3 เกาะหลักประกอบด้วย เกาะช้าง เกาะกูด และเกาะหมาก มากถึง 40,704คน
แบ่งเป็นชาวไทย 30,602 คน ต่างชาติ 10,102 คน โดยมีรายได้จากการเข้าพักในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 373.83 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ที่เกิดจากนักท่องเที่ยวชาวไทย 212.94 ล้านบาท ต่างชาติ 160.89 ล้านบาท
โดย จ.ตราด มีสถานพักแรมจำนวน 411 แห่ง ห้องพักรวม11,395 ห้อง และมีอัตราการเข้าพักแรมเฉลี่ย 63.60 % จำนวนคืนพักเฉลี่ยของผู้เข้าพัก1.93 คืน ทั้งนี้ปัญหาราคาน้ำมันแพง มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดน้อยมาก
“ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวไทย ที่มีอัตราเฉลี่ยร้อยละ 73.83 โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมเที่ยวได้แก่ กลุ่มครอบครัว กลุ่มเพื่อน กลุ่มคู่รัก กลุ่มนักธุรกิจ และกลุ่มวัยทำงาน ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ มีอัตราเฉลี่ยร้อยละ 26.17 โดยมีสัญชาติ เยอรมัน จีน รัสเซีย ฝรั่งเศส อังกฤษ บริติช ฟินแลนด์ ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ ได้แก่ กลุ่มนักธุรกิจ และนักท่องเที่ยวตามลำดับ”
ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานตราด ยังบอกอีกว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีจุดประสงค์ในการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน โดยปัจจัยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือ การจัดงานโดยหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในหลายพื้นที่ของจังหวัด อาทิ เฮฮา มหาสงกรานต์ @สระสีเสียด ณ อ่างเก็บน้ำเขาระกำตอนล่างสระสีเสียด , งานประเพณีสงกรานต์วัดบุปผาราม ,สงกรานต์ night คลองใหญ่ ,วันไหลเกาะช้าง , วันไหลแหลมงอบ ฯลฯ
ด้าน นายเดชาธร จันทร์อบ นายก อบต.เกาะหมาก และเจ้าของโรงแรมสวนย่ารีสอร์ท เกาะกูด เผยว่าในเดือน เม.ย.2569 เกาะกูด เกาะหมากและเกาะอื่นๆของ จ.ตราด มีท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวนนักท่องเที่ยวไม่ได้ลดลงจากเหตุน้ำมันราคาแพงแต่อย่างใด
ซึ่งในส่วนของผู้ประกอบการเรือโดยสารเกาะกูด ก็ไม่มีการประกาศขึ้นราคาค่าโดยสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจะรอ ให้หมดเทศกาลสงกรานต์ก่อน ซึ่งการปรับขึ้นราคาค่าโดยสาร ไม่ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเกาะกูด เพราะเป็นการเดินทางมาปีละ 1-2 ครั้งเท่านั้น แต่ผลกระทบจะเกิดกับชาวตราด หรือชาวเกาะกูด ที่เดินทางไปมาระหว่างฝั่งกับเกาะโดยตรง