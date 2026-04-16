รวบคารถทัวร์! ชาย-หญิงชาวสุราษฎร์ขนยาบ้ายัดกระเป๋าขึ้นรถล่องกรุง

เชียงราย - ตีเนียนเสร็จสงกรานต์หอบกระเป๋ากลับกรุงโดนรวบคารถทัวร์..คู่ชาย-หญิงคนสุราษฎร์หอบกระเป๋าขึ้นรถรวม 6 ใบ ตร.ขอตรวจเจอยัดยาบ้า 3 ใบรวด เบ็ดเสร็จ 350,000 เม็ด
วันนี้ (16 เม.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พาน จ.เชียงราย ประจำด่านตรวจปูแกง บนถนนพหลโยธินเขตติดต่อกับ จ.พะเยา พื้นที่หมู่ 4 ต.แม่เย็น อ.พาน เข้าตรวจค้นรถทัวร์โดยสารประจำทางของเอกชนสายเชียงราย-กรุงเทพฯ ขณะผ่านด่านฯ เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น.เศษ พบผู้โดยสารที่นั่งเบาะนั่ง 11D และ 11C ซึ่งทราบชื่อต่อมาคือ นายสุชาติ อายุ 41 ปี และ น.ส.จิราพร อายุ 38 ปี ทั้งคู่เป็นชาว อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี มีอาการเป็นพิรุธ
เจ้าหน้าที่จึงได้เชิญตัวทั้งคู่ลงจากรถ และทำการตรวจค้นสัมภาระที่นำมาด้วยซึ่งเก็บเอาไว้ที่ใต้ท้องรถ พบกระเป๋าเดินทางของทั้งคู่มีจำนวนรวมกันถึง 6 ใบ เมื่อขออนุญาตเปิดดูภายในทีละใบปรากฏว่า 3 ใบแรกบรรจุเสื้อผ้าตามปกติวิสัย แต่ใบที่ 4 กลับพบบรรจุห่อยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 124,000 เม็ด กระเป๋าใบที่ 5 จำนวน 124,000 เม็ด และกระเป๋าใบที่ 6 จำนวน 102,000 เม็ด รวมของกลางยาบ้าทั้งหมดจำนวน 350,000 เม็ด น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 45.3 กิโลกรัม จึงได้จับกุมตัวทั้งคู่เอาไว้
ชุดจับกุมได้ขอทำการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดโดยความยินยอมของทั้ง 2 คน พบเบื้องต้นมีสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีนในตัวอย่างของนายสุชาติ เจ้าหน้าที่จึงนำตัวไปตรวจซ้ำที่โรงพยาบาลพาน อ.พาน ปรากฏว่ายังคงยืนยันว่าพบสารเสพติดดังกล่าวเหมือนเดิม ส่วน น.ส.จิราพรไม่พบสารเสพติด
เจ้าหน้าที่จึงตั้งข้อหานายสุชาติและ น.ส.จิราพร "ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และการกระทำเพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และเป็นการกระทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชน" และตั้งข้อหานายสุชาติเพิ่มเติมว่า "เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย" จากนั้นนำตัวทั้งคู่พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.พาน ดำเนินคดีและขยายผลตามกฎหมาย