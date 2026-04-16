เริ่มแล้ว! ก่อพระทรายวันไหลบางแสน 69 พร้อมอวดความงามเต็มรูปแบบริมชายหาดบางแสนพรุ่งนี้

ศูนย์ข่าวศรีราชา- เริ่มแล้ว! ก่อพระทรายวันไหลบางแสน 2569 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษา ผู้ประกอบการ เดินหน้าตกแต่งพระทรายริมชายหาดบางแสนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ทันการประกวดในวันพรุ่งนี้
วันนี้ ( 16 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณริม ชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี ว่าคึกคักเป็นอย่างมากหลัง เทศบาลเมืองแสนสุข ได้นำ กองทราย มาวางไว้เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษา ได้ดำเนินการก่อพระทรายให้เป็นรูปทรงต่างๆ ในงานประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายวันไหลบางแสน 2569 ที่มีขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 เม.ย.นี้
ทั้งนี้ในอดีตประเพณีดังกล่าวถูกเรียกขานว่า "ประเพณีก่อพระทรายน้ำไหล" ในวันทำบุญขึ้นปีใหม่ของชาวบ้านย่านบางแสน ที่จะช่วยกันขนทรายซึ่งถูกน้ำพัดลงแม่น้ำ หรือทะเล กลับเข้า วัด เพื่อก่อเจดีย์ทรายถวายเป็นพุทธบูชา แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป การคมนาคม เปลี่ยนรูปแบบจากเรือเป็นรถยนต์ คำเรียกขานยาวๆ ได้ถูกตัดทอนให้สั้นลงเหลือเพียง "วันไหล"
ซึ่งแม้ชื่อเรียกขานงานประเพณีจะสั้นลง แต่กลิ่นอายของความสุขจากการทำบุญยามเช้า และความสนุกสนานจากการเล่นสาดน้ำ ก็สามารถดึงดูดผู้คนนับแสนให้พากันมาร่วมตัวในดินแดนแห่งนี้ได้มากเช่นเคย
ส่วนนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะเข้าร่วมเล่นสาดน้ำสงกรานต์ในงาน วันไหลบางแสน วันสุดท้าย 17 เม.ย. ขอให้ตรวจเช็คเส้นทางเดินรถให้ดี เนื่องจากตำรวจ สภ.แสนสุข ได้ปิดการจราจร (ห้ามรถทุกชนิด): ตั้งแต่แยกจรินทร์ ถนนลงหาดบางแสน จนถึงวงเวียนชายหาดบางแสน และต่อเนื่องถึงปากซอย 1 ถนนบางแสนสาย 1 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 24.00 น.
ขณะที่การจราจรโดยรอบได้ปรับให้เป็นการเดินรถทางเดียวเพื่อลดความแออัด ที่สำคัญควรเลี่ยงเส้นทางหลักลงหาดบางแสนและใช้เส้นทางเลี่ยงผ่านถนนข้าวหลามหรือถนนสุขุมวิทแทน
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แสนสุข ได้ขอความร่วมมือประชาชนให้เล่นน้ำกันอย่างสุภาพ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยเฉพาะคนขับ ซึ่งที่จะมีการตั้งด่านตรวจเป็นระยะๆ เพื่อลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือ 7 วันอันตราย