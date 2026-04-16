หอการค้าอุดรฯชี้สงกรานต์ 69 เงินสะพัด 400 ล้าน แห่เล่นน้ำห้างใหญ่ ชี้น้ำมันแพงกระทบใช้จ่ายแนะรัฐกระตุ้นกำลังซื้อ

อุดรธานี-ประธานหอฯอุดรธานี เผยเศรษฐกิจอุดรธานีช่วงสงกรานต์ยังคึกคัก เงินหมุนเวียนราว 300–400 ล้านบาท พบคนแห่เล่นน้ำในห้างใหญ่ทั้งยูดีทาวน์ และเซ็นทรัล ชี้น้ำมันแพงกระทบประชาชนประหยัด เดินทางลดฮวบ แนะรัฐสร้างความเชื่อมั่นคุมราคาน้ำมัน/กระตุ้นกำลังซื้อ เชื่อครึ่งปีหลังเศรษฐกิจอุดรฯมีโอกาสโตเพิ่ม 10–20%
นายกัณฑ์พงศ์ สุระวรรณวิจิตร ประธานหอการค้า จ.อุดรธานี เปิดเผยว่า บรรยากาศเทศกาลสงกรานต์ ปี 2569 พื้นที่จ.อุดรธานี ภาพรวมยังคงคึกคัก โดยเฉพาะเขตตัวเมืองและโซนเศรษฐกิจสำคัญ มีประชาชนและนักท่องเที่ยวออกมาร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นประมาณ 10–15% เมื่อเทียบกับช่วงปกติ โดยการเดินทางกลับภูมิลำเนาปีนี้ไม่สูงมากนัก โดยผู้ที่ออกมาร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก เพราะได้รับผลกระทบน้ำมันแพง ทำให้การเดินทางไกลลดลงอย่างเห็นได้ชัด
ส่วนพฤติกรรมการใช้จ่าย พบว่าประชาชนยังรัดเข็มขัดต่อเนื่อง ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 1,200–1,800 บาทต่อคนต่อวัน ใกล้เคียงปีก่อน โดยกว่า 60% เป็นค่าอาหาร การเดินทาง และกิจกรรมในครอบครัว สะท้อนการใช้เงินแบบเน้นที่ความจำเป็นและคุ้มค่ากับเม็ดเงินที่ใช้จ่ายออกไป
นายกัณฑ์พงศ์ กล่าวต่อว่าพื้นที่เล่นสาดน้ำยอดนิยมในจ.อุดรธานีนั้น ยังคงเป็นยูดีทาวน์ และห้างเซ็นทรัล อุดรธานี ที่จัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดเทศกาลสงกรานต์ ดึงคนเข้าร่วมงานเฉลี่ยวันละ 20,000–30,000 คน ขณะที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์ยังเป็นแลนด์มาร์กเล่นน้ำหลักของเมือง มีคนหมุนเวียนเข้าใช้พื้นที่จำนวนมาก สร้างเม็ดเงินสะพัดในโซนโดยรอบ
อีกจุดที่สร้างสีสันในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ คือถนนอดุลยเดช ซึ่งเปิดพื้นที่ค้าขายชั่วคราวกว่า 100 จุด รองรับผู้ค้ารายย่อย ส่งผลให้มีรายได้เฉลี่ย 10,000–20,000 บาทต่อวัน และมีเงินหมุนเวียนในพื้นที่รวมไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาทตลอดช่วงเทศกาล
ปัจจัยหลักที่เป็นแรงกดดันคือ สถานการณ์สู้รับในตะวันออกกลาง ทำให้ราคาน้ำมันปรับขึ้นสูงมาก ทำให้ประชาชนชะลอการเดินทางไกลและควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้ภาพรวมการใช้จ่ายแม้ยังมีแต่เติบโตแบบระมัดระวัง
“ประเมินว่าเทศกาลสงกรานต์ปี 2569 มีเงินหมุนเวียนในจังหวัดอุดรธานีราว 300–400 ล้านบาท โดยหากมีมาตรการดูแลราคาพลังงานและกระตุ้นกำลังซื้ออย่างต่อเนื่อง คาดว่าช่วงครึ่งหลังของปี เศรษฐกิจในพื้นที่มีโอกาสขยับตัวเพิ่มขึ้นอีก 10–20% สร้างความเชื่อมั่นให้ทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการได้มากขึ้น” นายกัณฑ์พงศ์ กล่าว