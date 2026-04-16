สภ.พัทยา ลุยตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับเรือ–รถรับจ้างบนเกาะล้าน รับงานวันไหลพัทยา 2569

ศูนย์ข่าวศรีราชา - สภ.พัทยา บูรณาการทำงานร่วมเจ้าหน้าที่หลายหน่วยลุยตรวจเข้ม เกาะล้าน สุ่มวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับเรือ–รถรับจ้าง เน้นความปลอดภัยนักท่องเที่ยวรับงานวันไหล 2569
วันนี้ ( 16 เม.ย.) พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผกก.สภ. เมืองพัทยา และ พ.ต.ท.สิริวัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สภ.เมืองพัทยา ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.อมรเทพ ใหม่มา สารวัตรจราจร นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองพัทยา ลงพื้นที่เกาะล้าน บูรณาการความร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวพัทยา เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา ชุมชนชาวเกาะล้าน และคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) สภ.เมืองพัทยา สุ่มตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในกลุ่มผู้ขับขี่เรือสาธารณะ และผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะในพื้นที่เกาะล้าน
พร้อมดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เพื่อยกระดับความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเน้นตรวจเข้มในจุดสำคัญ ได้แก่ บริเวณท่าเรือหน้าบ้าน ท่าเรือหาดตาแหวน ต.นาเกลือ อ.บางละมุง รวมถึงจุดให้บริการขนส่งสาธารณะในพื้นที่ อาทิ รถสองแถว และรถจักรยานยนต์รับจ้าง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะล้านในช่วงวันหยุดเทศกาลและวันไหลพัทยา 19 เม.ย.2569
ผลการปฏิบัติงานพบว่า สถานการณ์โดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำผิดที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยอย่างมีนัยสำคัญ
สำหรับ งานวันไหลพัทยา 2569 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 19 เม.ย.แบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงเช้า เวลา 08.00 – 12.00 น. จะมีพิธีสรงน้ำพระ ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง เพื่อสืบสานประเพณีไทย และตั้งแต่เวลา 12.00น.ถึง 23.00น.จะเป็นกิจกรรมความบันเทิง พร้อมการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังบริเวณชายหาดพัทยา โดยจะมีการปิดการจราจรถนนสายชายหาดพัทยาตลอดทั้งสาย ระยะทาง 3 กิโลเมตร ตั้งแต่ วงเวียนโลมา ถึง แยกวัดชัยพัทยาใต้ ในเวลา 12.00 – 24.00 น. (วันเดียวเท่านั้น)