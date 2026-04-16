ทลายโกดังยาบ้า “แบงค์ เพชรบูรณ์” ยึด 9.5 ล้านเม็ด มูลค่ากว่า 300 ล้าน ใช้บ้านเช่าบังหน้าค้ามะขามหวาน

พระนครศรีอยุธยา - ตำรวจภาค 1 บุกจับเครือข่ายค้ายา “แบงค์ มะขามหวาน” รวบ 3 ผู้ต้องหา พร้อมของกลางยาบ้ากว่า 9.5 ล้านเม็ด ซุกบ้านเช่าอยุธยา อ้างค้าขายมะขามบังหน้า เร่งล่าตัวผู้บงการที่ยังหลบหนี
วันนี้ ( 16 เม.ย.) พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธรรมนูญ เชาวนิชย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี พล.ต.ต.สุรวุฒิ แสงรุ่งเรือง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ “แบงค์ เพชรบูรณ์”
สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 3 ราย ได้แก่ นายนรินทร์ หรือแบงค์ ชัยรังษี อายุ 38 ปี นายณัฐพงษ์ หรือนุ อาจป้อง อายุ 33 ปี และนายนิพล หรือพล คงเมือง อายุ 30 ปี พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 9,582,000 เม็ด รถยนต์กระบะ 2 คัน และรถยนต์เอนกประสงค์ 1 คัน โดยตรวจยึดได้ภายในบ้านเช่าแห่งหนึ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลเสนา อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งใช้เป็นโกดังพักยาเสพติด
พล.ต.ท.วัฒนา เปิดเผยว่า การจับกุมครั้งนี้เป็นผลจากการขยายผลคดียาบ้า 5 ล้านเม็ด ที่ถูกจับกุมได้ก่อนหน้านี้ในพื้นที่ สภ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา กระทั่งสืบทราบว่ามีอีกเครือข่ายหนึ่งนำยาเสพติดเข้ามาพักในพื้นที่ ซึ่งก็คือเครือข่ายของ “แบงค์ เพชรบูรณ์”
จากการเฝ้าติดตามพฤติกรรม พบว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน กลุ่มผู้ต้องหาได้ลำเลียงยาบ้าจำนวนดังกล่าวเข้ามาเก็บซุกซ่อนไว้ในบ้านเช่าดังกล่าว โดยใช้รถยนต์หลายคันทำหน้าที่แตกต่างกัน ทั้งรถนำ รถขน และรถติดตาม เจ้าหน้าที่จึงวางแผนเข้าจับกุมในช่วงเช้ามืดของวันที่ 14 เมษายน หลังขนยาบ้าเข้าพื้นที่เรียบร้อย
สอบสวนพบว่า ขบวนการดังกล่าวใช้วิธีเช่าบ้านพักโดยอ้างว่าจะนำมะขามหวานจากจังหวัดเพชรบูรณ์มาจำหน่ายบังหน้า ซึ่งเคยมีการนำมะขามมาเก็บไว้จริงเพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัย
ทั้งนี้ ยาบ้าของกลางหากถูกกระจายเข้าสู่ท้องตลาดจะมีมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท โดยจากลักษณะกระสอบที่แตกต่างกัน เชื่อว่าเป็นยาเสพติดที่ลำเลียงมาจากประเทศเพื่อนบ้านหลายกลุ่ม ซึ่งมีสัญลักษณ์และวิธีการขนส่งแตกต่างกัน
สำหรับรถยนต์ที่ตรวจยึดได้ทั้ง 3 คัน พบว่ามีการแบ่งหน้าที่ชัดเจน โดยรถกระบะตู้ทึบใช้สำหรับขนยา รถกระบะแครี่บอยใช้กระจายยา และรถยนต์เอนกประสงค์ใช้เป็นรถนำทาง
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างเร่งติดตามจับกุมผู้ต้องหาอีก 1 ราย ซึ่งเป็นผู้สั่งการและยังหลบหนี พร้อมยืนยันจะเดินหน้าปราบปรามขบวนการยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการทุกภาคส่วนในการตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติด
พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่ฝากเตือนประชาชน โดยเฉพาะเจ้าของบ้านเช่าและห้องเช่า ให้ตรวจสอบเอกสารผู้เช่าอย่างละเอียด หากพบสิ่งผิดปกติสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันที เพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของขบวนการผิดกฎหมาย