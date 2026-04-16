รมว.ทส.ห่วงชาวสระบุรี สั่งตรวจซ้ำอากาศเหตุไฟไหม้ BWG ยันค่ากลับสู่ปกติ ไม่กระทบสุขภาพ

สระบุรี - “สุชาติ” ติดตามใกล้ชิดเหตุเพลิงไหม้บริษัทกำจัดของเสียใน อ.แก่งคอย สั่งกรมควบคุมมลพิษตรวจวัดซ้ำ พบคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปกติ ย้ำเฝ้าระวังต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจประชาชน
วันนี้ ( 16 เม.ย.) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้ภายในบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (BWG) หมู่ 8 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการจัดการของเสียทั้งอันตรายและไม่อันตราย โดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 14 เมษายนที่ผ่านมา
โดยระบุว่า ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมแสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ขณะที่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ภายใต้การอำนวยการของนายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) โดยกองตรวจมลพิษ และหน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม EPU 7 ได้ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
สำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศล่าสุด เมื่อช่วงเวลา 08.00–09.00 น. ของวันที่ 16 เมษายน จาก 5 จุดตรวจสำคัญ ได้แก่ บริเวณวัดหนองน้ำเขียว บริษัทอัสพรรณเอ็กซ์โพลซีฟ จำกัด รวมถึงพื้นที่ชุมชนในตำบลห้วยแห้ง และหมู่ 8 ตำบลหนองปลาไหล ซึ่งอยู่ในรัศมีประมาณ 550–1,500 เมตรจากจุดเกิดเหตุ พบว่าค่าคุณภาพอากาศทุกจุดอยู่ในเกณฑ์ปกติ และไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุซ้ำ พร้อมทั้งให้ติดตามผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ และเร่งสร้างความเข้าใจเพื่อเสริมความเชื่อมั่นแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
นายสุชาติ กล่าวย้ำว่า ภาครัฐได้ดำเนินการควบคุมสถานการณ์อย่างเต็มที่ และตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด เพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อย่างสูงสุด