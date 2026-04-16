ผวจ.สระบุรีบัญชาการเหตุไฟไหม้ “ภูเขาขยะ BWG” ระดมรถดับเพลิงนับสิบคันคุมเพลิงในวงจำกัด เร่งอพยพชาวบ้าน-แจกหน้ากากรับมือควันพิษ

สระบุรี – ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์เพลิงไหม้ภูเขาขยะของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่ อ.แก่งคอย ระดมกำลังทุกภาคส่วนเข้าควบคุมสถานการณ์ พร้อมประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉิน เร่งอพยพประชาชนและดูแลผลกระทบจากควันไฟ ขณะที่ล่าสุดยังพบไฟปะทุเป็นจุดๆ และกลิ่นเหม็นกระจายทั่วบริเวณ
จากเหตุเพลิงไหม้ภายในบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (BWG) หมู่ 8 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย ซึ่งประกอบกิจการจัดการของเสียทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย โดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2569 เวลาประมาณ 20.39 น.
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 07.30-14.00 น. นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์เพลิงไหม้ภูเขาขยะของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น หน่วยกู้ภัย และภาคเอกชน ร่วมระดมกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วน
สำหรับการระงับเหตุครั้งนี้ มีการสนับสนุนรถดับเพลิง รถน้ำ และอุปกรณ์จากหลายหน่วยงาน รวมกว่า 10 หน่วย ทั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี รวมถึงภาคเอกชน โดยใช้ทั้งรถน้ำขนาดใหญ่ รถโฟม และเครื่องสูบน้ำระยะไกล เข้าฉีดสกัดเพลิงอย่างต่อเนื่อง
เบื้องต้นพบว่า พื้นที่บ่อขยะทั้งหมดมีขนาดประมาณ 65 ไร่ โดยเกิดเพลิงไหม้ราว 20 ไร่ เป็นบ่อขยะแบบฝังกลบ มีความสูงประมาณ 22 เมตร เพลิงไหม้ลุกลามจากชั้นบนลงล่างลึกประมาณ 15 เมตร อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ระบุว่า อุปสรรคสำคัญในการควบคุมเพลิง คือ พื้นที่กว้าง ลมแรงต่อเนื่อง และลักษณะภูเขาขยะที่มีความลาดชัน อีกทั้งถูกคลุมด้วยผ้าใบแข็ง ทำให้เข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ยาก ประกอบกับเส้นทางจราจรคับแคบ ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก
ด้านการช่วยเหลือประชาชน ทางจังหวัดได้ประกาศเขตประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ครอบคลุมพื้นที่หมู่ 1, 8 และ 9 ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย พร้อมประสานสาธารณสุขอำเภอและจังหวัด อพยพประชาชนที่ได้รับผลกระทบไปยังวัดหนองสองห้อง รวมทั้งแจกจ่ายหน้ากากอนามัยเพื่อลดผลกระทบจากควันไฟ
ความคืบหน้าล่าสุด เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างควบคุมสถานการณ์ โดยสามารถจำกัดวงเพลิงไว้ได้ เหลือเพียงเปลวไฟที่ปะทุเป็นจุดๆ และกลุ่มควันจำนวนมาก ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยว่า จนถึงช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมา ไฟยังคงลุกไหม้อย่างต่อเนื่อง และมีกลิ่นเหม็นจากควันไฟกระจายไปทั่ว สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนโดยรอบ
ล่าสุดรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งยกระดับเฝ้าระวัง แนะประชาชน พื้นที่ท้ายลม โดยเฉพาะทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อพยพไปพื้นที่เหนือลมชั่วคราว พร้อมกันนี้ จังหวัดประสาน เฮลิคอปเตอร์โปรยน้ำจากอากาศ คุมไฟที่ปะทุซ้ำ และส่งทีมตรวจอากาศเฝ้าระวังต่อเนื่อง
ทั้งนี้ สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ และเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ติดตามข่าวสารและแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมหากพบความผิดปกติในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป.