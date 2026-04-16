ฉาวจนได้วันไหลลำปาง! เผยคลิปสองกลุ่มยกพวกตะลุมบอน-ชักมีดแทงกันกลางถนนเจ็บ 4 รายรวด

ลำปาง - คลิปภาพว่อนโซเชียลฯ ปิดฉากวันไหลสงกรานต์ลำปางฉาวจนได้ เมื่อกลุ่มวัยรุ่นห้าวยกพวกพร้อมใช้อาวุธมีดก่อเหตุกลางถนนหน้าร้านทุเรียนเจ็บระนาว 4 รายรวด
ภาพคลิปกลุ่มวัยรุ่น กับกลุ่มผู้ใหญ่วัยฉกรรจ์กำลังชุลมุนกันกลางถนนหน้าร้านทุเรียนดังย่านถนนท่าคราวน้อย เทศบาลนครลำปาง ซึ่งถูกปล่อยเผยแพร่ผ่านเพจใต้ดินเพจหนึ่ง ระบุข้อความว่า “ลำปางน้ำหมด เหลือแต่เหล็ก”
ในคลิปภาพจะเห็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งกำลังชุลมุนชกต่อยและมีการใช้อาวุธมีดแทงกัน ซึ่งในนั้นมีผู้ใหญ่รวมอยู่ด้วย และเห็นภาพตอนวัยรุ่นต่อยหน้าชายคนหนึ่งซึ่งถอดเสื้อและมีอายุมากกว่าล้มคว่ำลงกลางถนน จากนั้นก็จะเห็นภาพวัยรุ่นไล่ต่อย วิ่งไล่ตามกันจนล้มลุกคลุกคลานและมีเสียงกรีดร้องของผู้หญิงที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นระยะ โดยมีรายงานภายหลังว่ามีผู้ถูกมีดแทงได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์นี้ด้วยไม่ต่ำกว่า 4 คน
หลังจากที่คลิปเผยแพร่ออกไปมากขึ้น ผู้คนที่เข้าไปคอมเมนต์ต่างมุ่งไปที่ผู้ใหญ่วัยฉกรรจ์ โดยส่วนใหญ่มองว่าผู้ใหญ่ที่อยู่ในคลิปไปหาเรื่องหรือต่อว่ากลุ่มวัยรุ่นก่อน คล้ายกับว่าผู้ใหญ่ไปหาเรื่องเด็ก แต่เจอเด็กสวน จนเกิดเหตุบานปลายขึ้น
บางรายระบุว่า “ดู 3 รอบ สรุป.. รุ่นใหญ่เสื้อเทากับคนถอดเสื้อ ขู่รุ่นเด็กแก๊งเสื้อดำ แต่รุ่นเด็กเตะสวน!! หนักสุดอ้ายถอดเสื้อโดนจุ่มแก่นตาร่วงกลางถนนเสียงดังฟังชัด!! โดยมีชะนีน้อยกรีดร้องให้กำลังใจ ออ…” , “ขู่เด็ก แต่เจอสวน สง่องเลย” “เด็กสวน ร่วงเลยไอเหี้..” “กะเล่นเด็ก เด็กสวนเอาสมควรแล้ว” “เจอเจน Z แจกความเท่าเทียม”
ผู้สื่อข่าวได้ลงตรวจสอบพื้นที่ตามที่ปรากฏในคลิปพบว่าเป็นบริเวณหน้าร้านขายทุเรียนชื่อดัง ย่านถนนท่าคราวน้อย เทศบาลนครลำปาง ซึ่งวันเกิดเหตุคือช่วงเวลาประมาณ 5 ทุ่มของคืนวันที่ 14 เม.ย. ซึ่งเป็นช่วงการจัดงานวันไหลลำปาง หรืองานสงกรานต์วันสุดท้ายพอดี