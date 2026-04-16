(คลิป)“ธรรมนัส” ลั่นสนั่นกว๊านฯ ดันสงกรานต์พะเยาขึ้นชั้นระดับโลก ประกาศเคานต์ดาวน์เตรียมเซอร์ไพรส์ใหญ่อีก

พะเยา - “ผู้กองธรรมนัส” ลั่นสนั่นกว๊านฯ..ปลุกเสียงคนพะเยา ดันสงกรานต์พะเยาสู่เทศกาลระดับโลก พร้อมประกาศเตรียมต่อยอดจัดเคานต์ดาวน์ปลายปีมีเซอร์ไพรส์แน่นอน
บรรยากาศเทศกาลสงกรานต์จังหวัดพะเยาปี 2569 ที่มีการดึงศิลปินดังระดับโลกอย่าง “แบมแบม” ตลอดจนศิลปินแถวหน้าของไทยมาร่วมเวที จนถูกกล่าวขวัญไปทั่ว ยังไม่ทันจางหาย ก็มีประเด็นร้อนให้พูดถึงต่อเนื่อง เมื่อ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ออกมาประกาศกลางเวทีคืนที่ผ่านมา (15 เม.ย. 69) อย่างมั่นใจ ท่ามกลางเสียงเชียร์ของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลมาร่วมงานนับหมื่น
ผู้กองธรรมนัสได้กล่าวถามชาวพะเยาอย่างตรงไปตรงมาว่า ลูกหลานคนพะเยาชอบไหม ถ้าชอบเราจะทำให้เป็นเทศกาลประจำทุกปีดีไหม เสียงตอบรับจากประชาชนดังสนั่นพื้นที่ แสดงถึงความพร้อมในการผลักดันให้ สงกรานต์พะเยา ก้าวสู่การเป็นเทศกาลระดับโลกอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ยังได้เผยถึงแผนต่อยอดการท่องเที่ยวแบบไม่หยุดยั้ง หลังจบสงกรานต์จะเดินหน้าเตรียมจัดงาน เคานต์ดาวน์พะเยา ช่วงปลายปีทันที พร้อมย้ำชัดว่าปีนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอน โดยตั้งเป้ายกระดับจังหวัดพะเยาให้กลายเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของภาคเหนือ ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
ทั้งนี้ กระแสสงกรานต์กว๊านพะเยาปีนี้แรงเกินคาด มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติแห่ร่วมงานอย่างล้นหลาม จนถูกยกให้เป็นหนึ่งในพื้นที่จัดงานสงกรานต์ที่คึกคักที่สุด และมีการพูดถึงอย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์
ขณะที่ชาวโซเชียลฯ ต่างแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าพะเยากำลัง มาแรงและมีศักยภาพก้าวขึ้นเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับประเทศ หากมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องและพัฒนาอย่างจริงจัง เป็นสัญญาณสำคัญของการยกระดับพะเยาจากเมืองรอง สู่เมืองหลักในอนาคตอันใกล้นี้