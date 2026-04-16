สสส.ชี้ขอนแก่นต้องขยายพื้นที่เล่นน้ำปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ หลังนักท่องเที่ยวไทย-เทศร่วมเล่นเพิ่มทุกปี

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-นักท่องเที่ยวทั้งไทยและชาวต่างชาติพร้อมใจเต้ยแฟลซม๊อบโนแอล ส่งท้ายสงกรานต์ถนนข้าวเหนียวคึกคัก ขณะที่ สสส.ระบุขอนแก่นต้องเพิ่มพื้นที่เล่นน้ำปลอดภัย หลังนักท่องเที่ยวไทย-เทศ ร่วมเล่นน้ำสนุกปลอดภัยไร้ แอกอฮอล์แน่นทุกปี เพราะมั่นใจว่ามาเล่นแล้วมีความปลอดภัย มั่นใจเทศกาลสงกรานต์ปี 70 ทำได้แน่
เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 15 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณเวทีกลางของ สสส. ซึ่งเครือข่ายองค์งดเหล้าภาคอีสานตอนบน โดยสภาเด็กและเยาวชนและแกนนำเยาวชนโนแอล ได้นำขบวนกลองยาวสาวโนแอล มาสร้างสีสันด้วยการประชันการฟ้อนรำวงหมอลำอย่างสนุกสนาน โดยมีนายวิษณุ ศรีทะวงศ์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม พร้อมด้วย พ.ต.ท.รัฐปิติ ประเสริฐสม สวญ.สถานีตำรวจท่องเที่ยวขอนแก่น นำนักท่องเที่ยวที่มาร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนข้าวเหนียว ร่วมกันฟ้อนรำและเต้ยรำวงแบบสไตล์อีสานตลอดทั้งถนนข้าวเหนียว ท่ามกลางสีสันรอยยิ้มเสียงหัวเราะของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ต่างมาร่วมเต้ยรำวงและฟ้อนรำสไตล์อีสานกันอย่างพร้อมเพรียง เรียกเสียงฮือฮา รอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับนักท่องเที่ยวอย่างมาก
หลังจากนั้นวงกลองยาวสาวโนแอลได้พานักท่องเที่ยวหลายร้อยคนร่วมขบวนแห่ฟ้อนรำที่สวยงามตามแนวถนนข้าวเหนียว ซึ่งเมื่อขบวนผ่านจุดใดนักท่องเที่ยวและเวทีกิจกรรมต่างๆต่างพากันส่งเสียงไชโยโห่ร้อง และร่วมขบวนรำวงกันอย่างสนุกสนาน ถือเป็นเสน่ห์ของกิจกรรมถนนข้าวเหนียวสนุกปลอด-ภัยไร้แอกอฮอล์ปีนี้ได้อย่างมาก
นายวิษณุ ศรีทะวงศ์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม สสส. กล่าวว่า ถนนข้าวเหนียวเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมที่สนุก ปลอดภัยไร้แอกอฮอล์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมกิจกรรมแต่ละวันจำนวนมาก เพราะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย สนุกได้โดยไม่จำเป็นต้องดื่มแอกอฮอล์ จะเห็นได้ว่าทุกคนมาเล่นน้ำกันทั้งครอบครัว พาลูกหลานตัวเล็ก พาคุณพ่อ คุณแม่ คุณตา คุณยาย อากง อาม่า นั่งรถเข็นและวีลแชร์ มาร่วมสนุกในเวทีกิจกรรมและร่วมเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน และด้วยการที่ขอนแก่นมีถนนเล่นน้ำสงกรานต์หลายเส้นทาง ถนนข้าวเหนียวจึงเป็นเสน่ห์และเป็นพื้นที่เล่นน้ำที่ปลอดภัยชั้นนำของไทย
“เรามีตัวอย่างที่กรุงเทพฯหลายจุด ทั้งรัฐและเอกชน จัดพื้นที่เล่นน้ำที่ปลอดภัยและไร้แอลกอฮอล์ ซึ่งขอนแก่นเป็นสถานที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของไทยและเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยด้วยความร่วมมือของทุกหน่วยงาน ดังนั้นจึงเป็นโจทย์ที่จังหวัดจะกำหนดมาตรการขยายพื้นที่ที่ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ออกไปอีก 1-2 เส้นทาง”นายวิษณุกล่าวและว่า
การเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์งานสงกรานต์ขอนแก่น อาจจะขยายพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับถนนข้าวเหนียวหรือตามจุดต่างๆที่คิดว่าเหมาะสม เช่น ถนนประชาสำราญ(ตลอดแนวด้านหน้าสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น) หรือ ถนนรื่นรมย์ฯลฯ ให้กลายเป็นพื้นที่ที่สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น โดยมั่นใจว่าในปี 2570 อาจจะมีถนนข้าวเหนียวส่วนต่อขยายเพิ่มเติมหรือการเพิ่มพื้นที่ที่สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ของ จ.ขอนแก่น สำหรับการเล่นน้ำสงกรานต์ที่เพิ่มขึ้นอีกอย่างแน่นอน”