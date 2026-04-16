ผบ.ทร.ย้ำชัด “ไม่เปิดด่าน–ไม่ถอยแม้ก้าวเดียว” ยังตรึงกำลังแน่นแนวชายแดน

จันทบุรี- ผบ.ทร.ย้ำชัด “ไม่เปิดด่าน–ไม่ถอยแม้ก้าวเดียว” ยังคงตรึงกำลังแน่นตามแนวชายแดน ยืนหยัดปกป้องอธิปไตยไทยไม่ตามใจเขมร
วันนี้ (16 เม.ย.) พลเรือเอก ไพโรจน์ เพื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เดินทางลงพื้นที่ จ.จันทบุรีี ตรวจความพร้อมกำลังพล กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการรักษาอธิปไตยของชาติ บริเวณชายแดรด้านตะวันออก โดยมี พลเรือโท อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐผู้้บัญชากากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด รวมถึงผู้บังคับบัญชาและกำลังพล ให้การต้อนรับ
โดยผู้บัญชาการทหารเรือ ยืนยันนโยบายด้านความมั่นคงชายแดนอย่างชัดเจนว่า ยังไม่มีการเปิดด่านชายแดนอย่างแน่นอนซึ่งก็เป็นไปตามแนวทางของรัฐบาลที่เห็นว่า ขณะนี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสม พร้อมระบุว่าการพิจารณาใด ๆ จะต้องเริ่มจากกระทรวงการต่างประเทศก่อนเข้าสู่การปฏิบัติ
และ กองทัพเรือ ยังคงวางกำลังตามแนวชายแดนที่มีข้อตกลงไว้เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2568 ที่ผ่านมาที่ย้ำหนักแน่นว่า “อยู่ตรงไหน อยู่ตรงนั้น” และจะไม่มีการถอนกำลังหรือถอยออกจากพื้นที่โดยเด็ดขาด
ผู้บัญชาการทหารเรือ ยังฝากึงประชาชนว่า กองทัพเรือ ให้ความสำคัญต่อเสียงสะท้อนและความห่วงใยของประชาชนมาโดยตลอด และได้นำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจให้กับประเทศ และ กองทัพเรือ จะยืนหยัดปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง
ที่สำคัญจะไม่ยอมอ่อนข้อหรือปฏิบัติตามข้อเสนอใด ๆ จากฝ่ายกัมพูชา ทั้งในประเด็นการเปิดด่าน หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายตามแนวชายแดน รวมทั้งจะจะเพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นการลักลอบข้ามแดน การหลีกเลี่ยงภาษี และอาชญากรรมทุกรูปแบบ ทั้งทางบกและทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ
"ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า กองทัพเรือ จะดำเนินภารกิจเพื่อประเทศชาติเป็นสำคัญ และยืนหยัดรักษาความมั่นคงของชาติอย่างไม่ลดละต่อไป" ผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าว