ส่งท้ายสงกรานต์เพชรบูรณ์ตีกันยับ! หล่มสักโหดสุดทั้งรุมกระทืบ-ไม้เบสบอลตีซ้ำลากร่างทิ้งข้างถนน

เพชรบูรณ์ - ส่งท้ายสงกรานต์เพชรบูรณ์เมืองมะขามหวาน..ตีกันยับหลายพื้นที่ หล่มสักสุดโหดทั้งรุมกระทืบจนสลบ-คว้าไม้เบสบอลกระหน่ำตีซ้ำ แถมลากร่างทิ้งข้างถนน ส่วนวิเชียรบุรีมีทั้งปาขวด-ปาระเบิดปิงปอง ถนนเล่นน้ำหน้าโรงพัก
ภาพกลุ่มวัยรุ่นยกพวกตีกันส่งท้ายงานสงกรานต์หลายพื้นที่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ถูกแชร์เผยแพร่ว่อนในโลกออนไลน์ รายแรกเกิดขึ้นบนถนนเทพาพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งในปีนี้มีผู้นำรถเข้ามาเล่นสงกรานต์เป็นจำนวนมากกว่าทุกปี ที่ผ่านมาสองวันแรกไม่มีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทแต่อย่างใด บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน แต่ในช่วงค่ำของคืนที่ผ่านมา เวลาประมาณ 22.30 น. 15 เมษายน 2569 ได้เกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นยกพวกตีกันระหว่างกลุ่มที่อยู่บนรถที่ใช้ในการเกษตร (รถอีแต๋น) กับกลุ่มที่กำลังเล่นน้ำอยู่ริมถนน โดยบางคนกระโดดขึ้นไปชกต่อยกับผู้ที่อยู่บนรถอีแต๋นในขณะที่คนขับรถได้พยายามขับเคลื่อนหนีไปเรื่อยๆ จากกรณีดังกล่าวทำให้รถเล่นน้ำสงกรานต์ติดเกือบชั่วโมง
เหตุที่สองเกิดขึ้นเวลาประมาณ 22.30 น.คืนเดียวกัน บนถนนทางเข้าเทศบาลเมืองหล่มสัก พบชายคนหนึ่งถูกกลุ่มวัยรุ่นล็อกตัวจากนั้นก็ได้รุมทำร้ายชกต่อยจนชายคนดังกล่าวสลบล้มฟุบลงไปนอนกองกับพื้น แต่ก็ไม่วายที่จะถูกเตะ กระทืบซ้ำ รวมทั้งได้มีหนึ่งในกลุ่มนั้นใช้ไม้เบสบอลตีกระหน่ำไปที่ลำตัวของชายที่กำลังสลบไม่ได้สติในขณะที่ร่างถูกลากไปตามถนน จนกระทั่งมีคนมาห้ามและแยกกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวออกไปปล่อยให้ชายที่ถูกทำร้ายนอนสลบอยู่ริมถนนนั่นเอง
และนอกจากนั้นยังมีเหตุทะเลาะวิวาทขึ้นอีกในเวลาใกล้เคียงกันบนถนนเล่นน้ำหน้าที่ว่าการอำเภอหล่มสัก เป็นกลุ่มวัยรุ่นยกพวกทำร้ายกัน แต่เหตุการณ์ดังกล่าวได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาระงับเหตุก่อนที่จะบานปลาย
ส่วนอีกเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลา 20.55 น. มีรายงานเหตุความวุ่นวายบนถนนหน้า สภ.วิเชียรบุรี ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ที่จัดให้มีการเล่นน้ำสงกรานต์ โดยพบว่ามีกลุ่มวัยรุ่นก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรง เบื้องต้นมีการปาขวดใส่กัน และมีรายงานว่าพบอาวุธปืนในที่เกิดเหตุ ปาระเบิดปิงปอง สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงและผู้ที่ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่
อย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบ และควบคุมสถานการณ์ พร้อมทั้งเร่งดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
จากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทในครั้งนี้ทำให้โซเชียลฯต่างประณามผู้ที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทและสงสารเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นอกจากอำนวยความสะดวกด้านจราจรแล้วยังต้องมาระงับเหตุการทะเลาะวิวาทดังกล่าว ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการจัดถนนเล่นน้ำสงกรานต์ในปีต่อๆ ไป