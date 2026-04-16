(คลิป)หลังสงกรานต์ 1 วัน! ชาวด่านซ้ายแห่ข้าวพันก้อนถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระธาตุศรีสองรัก

เลย - บรรยากาศยามเช้ามืดที่อำเภอด่านซ้ายอบอวลไปด้วยพลังแห่งศรัทธา เมื่อพุทธศาสนิกชนและ "ลูกผึ้งลูกเทียน" จำนวนมาก ร่วมประกอบพิธี "แห่ข้าวพันก้อน" ประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระธาตุศรีสองรักหลังเสร็จสิ้นเทศกาลสงกรานต์
วันนี้ (16 เม.ย.) เวลา 04.00 น. ที่บ้านเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม และที่พระธาตุศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย จ.เลย นายประยูร อรัญรุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมประเพณีวัฒนธรรม "แห่ข้าวพันก้อนเพื่อถวายแด่องค์พระธาตุศรีสองรัก" นำโดย ดร.ถาวร เชื้อบุญมี เจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียมประกายมาศ เชื้อบุญมี ผู้นำทางวัฒนธรรม คณะพ่อแสน นางแต่ง และลูกผึ้งลูกเทียน ประกอบด้วย นายสุขสันต์ ไชยรถ นายอำเภอด่านซ้าย นายจริยาธร สูหู่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย นางสาวรุจาภา วีสเพ็ญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย นายสัมฤทธิ์ สุภามา ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย
นายประยูร อรัญรุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ชาวอำเภอด่านซ้ายได้ร่วมกันจัดเป็นประเพณีทุกปี ตั้งแต่หลายชั่วอายุคนรุ่นสู่รุ่นสืบทอดกันมา ซึ่งจะจัดหลังจากวันสงกรานต์หนึ่งวัน (วันที่ 16 เมษายน ของทุกปี) ในเวลาประมาณ 04.00 น. เริ่มตั้งขบวนเดินเท้าจากบ้านเจ้าพ่อกวน มาทางบ้านเจ้าแม่นางเทียม มุ่งสู่พระธาตุศรีสองรัก ร่วมกันนำข้าวเหนียวปั้นเป็นก้อน เรียกว่า “ข้าวพันก้อน” ถวายแด่องค์พระธาตุศรีสองรัก เป็นพุทธบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้แก่ชาวด่านซ้ายและลูกหลานในหลายพื้นที่ได้แก่จังหวัดใกล้เคียง เช่น เพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ซึ่งมีผู้ที่เคารพนับถือพระธาตุศรีสองรักนับล้านคน รวมถึง สปป.ลาว
พระธาตุศรีสองรัก จ.เลย ได้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2103 เพื่อเป็นสักขีพยานแห่งสัจจะไมตรีระหว่างกรุงศรีอยุธยาและอาณาจักรล้านช้างไม่รุกรานกัน เชื่อว่าเป็นเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ โดยมีข้อห้ามเคร่งครัดคือ ห้ามสวมเสื้อผ้าสีแดงหรือพกพาสิ่งของสีแดงเข้ามา เพราะเชื่อว่าเป็นสีของเลือดและความขัด จึงเป็นจุดศูนย์รวมของจิตใจคนในละแวกนี้