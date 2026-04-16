สงกรานต์พยาตองซูคึกคัก! วัยรุ่นไทย–เมียนมาแห่สาดน้ำ ถนนหลักยาวกว่า 3 กม. แน่นเมือง

กาญจนบุรี -บรรยากาศสงกรานต์เมืองชายแดนสุดคึกคัก เยาวชนไทย–เมียนมาออกมาเล่นน้ำ เต้น ปะแป้งเต็มถนนสายหลัก เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยใกล้ชิด เปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวร่วมสนุกยาวถึง 17 เม.ย.
บรรยากาศเทศกาลสงกรานต์ใน เมืองพยาตองซู เป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนและวัยรุ่นทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาจำนวนมากออกมาร่วมเล่นสาดน้ำ ปะแป้ง และเต้นเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ไทยกันอย่างสนุกสนาน
ถนนสายหลักของเมือง ตั้งแต่บริเวณหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง ไปจนถึงหน้าสำนักงานชุดประสานงานของ DKBA ระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร เต็มไปด้วยรถยนต์และผู้คนที่ออกมาเล่นน้ำสงกรานต์อย่างเนืองแน่น ท่ามกลางบรรยากาศครึกครื้นตลอดเส้นทาง
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เปิดพื้นที่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสนุกได้อย่างเต็มที่ พร้อมจัดกำลังดูแลความปลอดภัยในระยะห่าง เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์ โดยกิจกรรมเล่นน้ำจะเริ่มตั้งแต่เวลา 15.30–21.00 น. ระหว่างวันที่ 14–17 เมษายน สร้างสีสันและความคึกคักให้กับเมืองชายแดนในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างเต็มที่