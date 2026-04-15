(คลิป)ไม่แผ่ว! หลั่งไหลเที่ยวชม‘ตาควาย-เนิน350’วันที่สาม แห่วางดอกไม้ถ่ายรูปจุดวีรบุรุษ“จ่าเริง-พลทหารวุ้น”พลีชีพ

สุรินทร์- ไม่แผ่ว! คนไทยยังหลังไหล่เที่ยวชมปราสาทตาควาย-เนิน 350 เนื่องแน่นวันที่สามมากกว่า 2 พันคน สุดภูมิใจทหารไทยหาญกล้า พากันวางดอกไม้แสดงความเคารพจุด “จ่าเริง -พลทหารวุ้น” วีรบุรุษเนิน 350 พลีชีพปกป้องรักษาแผ่นดินไว้ได้ รวมทั้งถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
วันนี้ ( 15 เม.ย.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้เป็นวันที่ 3 แล้วที่มีการเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมปราสาทตาควาย และ เนิน 350 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ในช่วงสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน โดยเปิดให้เข้าชมเวลา 07.00 - 13.00 น. ซึ่งพบว่าวันนี้ มีประชาชนเดินทางไปลงชื่อและเข้าคิวรอขึ้นไปชมปราสาทตาควายและเนิน 350 อย่างเนืองแน่นตั้งแต่เช้า เช่นเดิม แม้ยอดวันนี้จะมีผู้เข้าชมประมาณ 2 พันกว่าคน ไม่มากเท่าเมื่อวานนี้ ที่มียอดผู้เข้าชมกว่า 3,600 ก็ตาม ท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุ แต่ประชาชนและนักท่องเที่ยวก็ไม่ลดละความพยายามที่จะเข้าไปชมตัวปราสาทตาควายและเนิน 350 ให้ได้ แม้จะต้องจอดรถข้างทางเพื่อเดินเท้าเข้าไปรอคิวกว่า 2 ก.ม.ก็ตาม ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการ จัดรถรับส่งประชาชนที่เดินไกลไม่ไหว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
ทั้งนี้ ก็มีการจัดเข้าชมเป็นชุด ชุดละ 100 คนเช่นเดิม และต่างพากันถ่ายรูปกับปราสาทตาควาย และ ที่หน้าผาบริเวณหน้าผาเนิน 350 รวมทั้งกับเจ้าหน้าที่ทหารอย่างคึกคัก โดยเจ้าหน้าที่ห้ามถ่ายภาพจุดสำคัญทางการทหารของไทยในพื้นที่อย่างเด็ดขาด
โดยที่บริเวณเนิน 350 สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ฝั่งประเทศกัมพูชาที่อยู่ต่ำกว่าได้อย่างชัดเจนและเป็นวิวที่สวยงามอย่างยิ่ง รวมทั้งจุดที่จ่าเริงสละชีพพร้อมกับพลทหารวุ้น ที่ประชาชนต่างให้ความสนใจอย่างมาก และพากันถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก โดยพบดอกไม้รวมทั้งน้ำหว่านต่างๆ ที่ถูกนำมาวาง เพื่อแสดงความเคารพ วีรบุรุษเนิน 350 อีกด้วย
ทั้งนี้ตลอดเส้นทางขึ้น มีจุดให้ประชาชนได้นั่งพัก ซึ่งมีการกางเต็นท์อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเป็นจุดๆตลอดเส้นทางขึ้นไป โดยเนิน 350 อยู่ห่างจากปราสาทตาควายประมาณ 500 เมตร แต่ก็ต้องเดินด้วยความทุลักทุเล เนื่องจากเป็นเนินเขา เส้นทางชัน แม้จะมีบันไดให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปชมอย่างสะดวกก็ตาม โดยประชาชนต้องปฎิบัติตามกฎการเข้าชมอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะผู้สูงอายุต้องมีลูกหลานค่อยดูแลอย่างใกล้ชิด หากพบสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้ง จนท.ที่ดูแลอำนวยความสะดวกทันที เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดเกรงจะเป็นอันตรายได้
นายสมชาย มารมย์ อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 72 ม.6 บ.โคกกะนัง ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรมย์ นักท่องเที่ยว กล่าวว่า มีประชาชนมาเยี่ยมชมกันจำนวนมาก ประทับใจมาก ตนมาครั้งแรก และก็เห็นจุดที่จ่าเริงสละชีวิตด้วย รู้สึกภูมิใจกับทหารไทยที่เป็นรั้วของชาติและสละชีพเพื่อประชาชนและประเทศชาติ ขอเป้นกำลังใจให้ทหารไทยปลอดภัยและมีสุขภาพที่แข็งแรงในวันปีใหม่ไทยนี้ มีโอกาสตนจะมาเที่ยวอีก มาให้กำลังใจทหารไทย ตนมาจาก อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ครั้งแรกที่มา มาเห็นวิวสวยงาม มองเห็นประเทศกัมพูชาอย่างชัดเจน รู้สึกตื่นเต้น ทหารไทยก็ดูแลเราดี อยากให้เปิดอีก