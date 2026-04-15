กระบะคนขับเมา-แอลกอฮอล์ทะลุ 200 แหกโค้งถนนพญาเม็งราย ดับ 3 เจ็บอีกยกคัน

เชียงราย – อุทาหรณ์เมาแล้วขับ วัดแอลกอฮอล์ทะลุ 200 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หนุ่มขับกระบะคาดไปเที่ยวสงกรานต์มาหมาดๆ รถแหกโค้งถนนพญาเม็งราย สองหนุ่มวัยฉกรรจ์นั่งท้ายดับคาที่ทั้งคู่ สาวนั่งข้างคนขับเสียชีวิตเพิ่มอีกราย รวม 3 ศพ เจ็บอีก 2 ขณะที่เจ้าตัวเจ็บเล็กน้อย
วันนี้ (15 เม.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และหน่วยกู้ภัย ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุบนถนนหมายเลข 1152 พื้นที่หมู่บ้านทุ่งเจ้าเหนือ หมู่ 13 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จึงรุดไปตรวจสอบ
จุดเกิดเหตุบริเวณทางโค้งถนน 4 ช่องจราจร พบรถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า สีบรอนซ์ ป้ายทะเบียน จ.เชียงราย สภาพแหกโค้งตกลงไปในร่องข้างถนนจนพลิกหงายเอาล้อขึ้นฟ้า เจ้าหน้าที่จึงรีบเข้าไปให้การช่วยเหลือพบคนขับชื่อนายศรชัย อายุ 23 ปี ชาว ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ภายในรถพบผู้โดยสารมาด้วยกันรวมจำนวน 5 คน ทั้งหมดเป็นชาว อ.พญาเม็งราย ประกอบด้วย น.ส.ปิยดา อายุ 21 ปี ซึ่งนั่งเบาะข้างคนขับได้รับบาดเจ็บสาหัส นายกรกต อายุ 18 ปี -นายเกียรติชัย อายุ 21 ปี ซึ่งนั่งในแค็ปหลังได้รับบาดเจ็บสาหัส ขณะนายอมรเทพ อายุ 21 ปี และนายผดุงเกียรติ อายุ 21 ปี ซึ่งนั่งอยู่ท้ายกระบะเสียที่ชีวิตที่เกิดเหตุทั้งคู่
เจ้าหน้าที่จึงรีบนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแต่ น.ส.ปิยดา ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิฐานว่าทั้งหมดเพิ่งไปเที่ยวสงกรานต์มา แต่คาดว่าคนขับอาจขับมาด้วยความเร็วและมึนเมาสุราเพราะผลการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์พบมีสูงถึง 202 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เมื่อขับไปถึงทางโค้งทำให้ไม่สามารถควบคุมรถได้จนตกข้างทางซึ่งมีความสูง 2 เมตร เป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย และบาดเจ็บสาหัส 2 คน รวมทั้งนายศรชัยคนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพญาเม็งราย และกรณีผู้บาดเจ็บสาหัสถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้ว
รายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับ จ.เชียงราย มีผู้ประสบเหตุสะสมของการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10-13 เม.ย.รวม 4 วัน มีเกิดอุบัติเหตุรวม 22 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บรวม 21 คน มีผู้เสียชีวิตรวม 2 ราย และจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเพิ่มขึ้นอีกหลายรายดังกล่าว