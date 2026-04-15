แห่กลับกรุง! ถนนสายเอเชียอ่างทองรถแน่นหนึบ เคลื่อนตัวช้า 30-40 กม./ชม. แนะใช้ทางเลี่ยงอยุธยา

อ่างทอง – ประชาชนทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ หลังสิ้นสุดวันหยุดยาวเทศกาล วันสงกรานต์ ส่งผลให้การจราจรบนถนนสายเอเชียช่วงผ่านจังหวัดอ่างทองหนาแน่น เคลื่อนตัวช้า สลับหยุดนิ่งเป็นระยะ โดยเฉพาะบริเวณคอสะพาน ทางโค้ง และจุดทางร่วมทางแยก
เวลา 14.30 น. วันนี้ ( 15 เม.ย. ) ผู้สื่อข่าวรายงานสภาพการจราจรบน ถนนสายเอเชีย พื้นที่ อ่างทอง พบว่ามีปริมาณรถยนต์สะสมจำนวนมาก จากประชาชนที่เดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ เพื่อเตรียมตัวทำงานหลังวันหยุดยาว
โดยภาพรวมการจราจรมีลักษณะชะลอตัว สลับหยุดนิ่งเป็นช่วงๆ รถสามารถใช้ความเร็วได้เพียงประมาณ 30–40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยเฉพาะจุดคอขวดอย่างคอสะพาน ทางโค้ง และบริเวณทางร่วมทางแยก ทำให้เกิดการสะสมของรถยนต์อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่แนะนำเส้นทางเลี่ยงสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน โดยสามารถใช้เส้นทาง ถนนอ่างทอง-อยุธยา มุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่ พระนครศรีอยุธยา ผ่านแยกกำนันดิเรก และต่อไปยังแยกวรเชษฐ์ เพื่อหลีกเลี่ยงจุดที่มีการจราจรหนาแน่น
คาดว่าในช่วงเย็นถึงค่ำ ปริมาณรถยนต์จะเพิ่มสูงขึ้นอีก เนื่องจากเป็นช่วงที่ประชาชนส่วนใหญ่เลือกเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ จึงขอให้ผู้ใช้เส้นทางวางแผนการเดินทางล่วงหน้า และเผื่อเวลาเพื่อความปลอดภัย