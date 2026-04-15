ไฟป่าโหมหนัก ลามพื้นที่มรดกโลก-เขตห้ามล่า เสียหายกว่า 2 พันไร่ จนท.ลุยดับไฟกินนอนกลางป่า เจ็บป่วย-ลาออกต่อเนื่อง

เพชรบุรี – สถานการณ์ไฟป่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2569 ยังวิกฤตหนัก เจ้าหน้าที่ระดมกำลังเข้าควบคุมไฟป่าในหลายพื้นที่สำคัญ ทั้งเขตป่ามรดกโลกและพื้นที่เตรียมประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พบความเสียหายรวมกว่า 2,000 ไร่ ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดและ เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานอย่างหนัก กิน-นอนกลางป่า บางรายบาดเจ็บและตัดสินใจลาออก
วันนี้ (15 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศักดิ์นเรนทร์ อยู่สมบูรณ์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแก่งกระจาน (ตอนบน) จ.เพชรบุรี พร้อมด้วย นายสุขุม จันทโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ตรวจพบจุดความร้อนจากศูนย์สั่งการกรมอุทยานแห่งชาติฯ จำนวน 1 จุด บริเวณห้วยเสือกัดช้าง (ค่ายตาพันบน) ต.ยางน้ำกัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง
จึงสนธิกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน รวมกว่า 35 นาย เข้าควบคุมสถานการณ์ โดยพื้นที่เป็นป่ารกทึบและห่างไกล ต้องเดินเท้านานเกือบ 1 วันจึงเข้าถึงจุดเกิดเหตุ เบื้องต้นพบความเสียหายหลายร้อยไร่
ขณะที่สถานีควบคุมไฟป่าหุบกะพง อ.ชะอำ ตรวจพบจุดความร้อนเพิ่มอีก 2 จุด ในพื้นที่เตรียมประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ้านโรง ต.เขาใหญ่ เจ้าหน้าที่กว่า 13 นาย ใช้เวลากว่า 6 ชั่วโมงควบคุมเพลิง พร้อมทำแนวกันไฟไม่ให้ลุกลาม แต่ต่อมาพบจุดไฟกระจายรอบภูเขาอีกกว่า 9 จุด ส่งผลให้พื้นที่เสียหายเพิ่มกว่า 600 ไร่
นอกจากนี้ บริเวณหมู่บ้านบางกลอย ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน เกิดไฟไหม้ป่าต้นน้ำชั้น 1A ซึ่งเป็นพื้นที่สูงชัน ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 4 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่กว่า 80 นาย พร้อมเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าดับไฟทางอากาศ
จากการตรวจสอบพบมีการบุกรุกถางป่า โค่นต้นไม้ และสุมเผาเพื่อเตรียมพื้นที่เกษตร ส่งผลให้ไฟลุกลามไหม้พื้นที่ป่าธรรมชาติกว่า 1,700 ไร่ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งการให้เร่งควบคุมสถานการณ์ พร้อมติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด
ทั้งนี้ สถานการณ์ไฟป่าระหว่างวันที่ 13–15 เมษายน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้พัก กินและนอนกลางป่า หลายรายได้รับบาดเจ็บและเจ็บป่วย บางส่วนตัดสินใจลาออกจากหน้าที่ ท่ามกลางภารกิจที่เสี่ยงอันตราย
เจ้าหน้าที่จึงขอความร่วมมือประชาชน งดการเผาทุกชนิด ทั้งในพื้นที่เกษตรและป่าไม้ หากพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ สามารถแจ้ง “สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362” ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อร่วมกันปกป้องผืนป่าของประเทศในช่วงวิกฤตนี้