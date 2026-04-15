(คลิป)บุกหิ้วลูกทรพีวัย 53 เมาซ้อมแม่ชรา-เมียซ้ำซาก นายอำเภอ-ตำรวจรุดช่วยเหยื่อทันที

กำแพงเพชร - หลักฐานชัด..จนท.บุกคุมตัวลูกทรพีวัย 53 ติดเหล้าเมาทำร้ายแม่บังเกิดเกล้าวัยชรามีอาการหลงๆ ลืมๆ แถมซ้อมเมีย เป็นประจำซ้ำซาก เจ้าตัวยอมรับทำจริงแต่อ้างไม่ได้รุนแรง พร้อมกราบขอโทษ แต่พอแม่หลงลืมให้พรให้อยู่เย็นเป็นสุขไม่วายสวนทันควัน..เขาจะจับติดคุกอยู่แล้วช่วยอะไรได้
กรณีสุดสลดใจในพื้นที่ตำบลเทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร..ลูกชายวัย 53 ปี มีพฤติกรรมดื่มสุราจนมึนเมาแล้วลงมือทำร้ายร่างกายแม่บังเกิดเกล้าวัยชรา และมีอาการความจำเสื่อม รวมถึงทำร้ายภรรยาอย่างต่อเนื่อง จนญาติสุดจะทนเนื่องจากผู้ก่อเหตุละเมิดข้อตกลงที่เคยให้ไว้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ถูกตีแผ่ผ่านสื่อ
ล่าสุดวันนี้ (15 เม.ย. 69) นายสมเกียรติ ชื่นอยู่ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร พ.ต.อ.สมเกษม จารักษ์ ผกก.สภ.เมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) กำแพงเพชร ตลอดจนกำนันและผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุทันทีเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือเหยื่อ
เบื้องต้นพบแม่วัยชราอยู่ในสภาพที่น่าเวทนา มีร่องรอยการถูกทำร้ายบริเวณแก้มด้านซ้ายจนเขียวช้ำบวมเป่ง ประกอบกับผู้ถูกทำร้ายมีอาการความจำเสื่อมตามวัย ทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองหรือหลบหนีพฤติกรรมรุนแรงได้ ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยของครอบครัว
เจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองได้เข้าควบคุมตัวชายวัย 53 ปี ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะส่งตัวผู้ก่อเหตุไปเข้ากระบวนการบำบัดรักษาอาการติดสุราเรื้อรัง พร้อมเตรียมแจ้งข้อกล่าวหา "ทำร้ายร่างกายบุพการีและบุคคลในครอบครัว" เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ พมจ. กำแพงเพชรได้เข้ามาดูแลสภาพจิตใจและความเป็นอยู่ของแม่และภรรยา เพื่อวางแผนความปลอดภัยไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำอีก
ทั้งนี้ จากการสอบถามแม่วัยชราถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นยังจำอะไรไม่ค่อยได้เนื่องจากมีอาการความจำเสื่อม แต่สามารถจับใจความได้เป็นบางคำว่าถูกทำร้ายร่างกาย และยังเข้าใจว่าที่มีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเข้ามาหาที่บ้านสร้างความดีใจ นึกว่าเป็นการเข้ามากราบไหว้ เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พร้อมกับได้ให้พรทุกคนที่มาในครั้งนี้
นางสาวฟ้าใส (นามสมมติ) อายุ 32 ปี ลูกสาวของผู้ก่อเหตุ เปิดเผยว่า ตอนนี้ตนรู้สึกโล่งใจขึ้นที่มีหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือ โดยจากนี้ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมาย ลึกๆ ก็สงสารพ่ออยู่เหมือนกัน แต่ก็ต้องทำเพราะอยากให้ปรับพฤติกรรมและรับในสิ่งที่ตัวเองได้ก่อขึ้นมา อยากขอบคุณ จนท.ตร.และทุกหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือ
นายบอล (นามสมมติ) อายุ 53 ปี ผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายย่าของนางสาวฟ้าใส และยังมีศักดิ์เป็นแม่แท้ๆ ของผู้ก่อเหตุเองด้วย กล่าวว่า วันนี้ตนยอมรับในสิ่งที่ทำลงไป ยอมรับว่าทำจริง ที่ทำเพราะแม่หลงๆ ลืมๆชอบย้ำคิดย้ำทำดื้อไม่รู้เรื่อง พูดไปก็ไม่มีอะไรดี ยอมรับไปให้หมดเรื่อง แม้จะถูกดำเนินคดีก็ยอมรับและรู้สึกผิดแต่มันเป็นเพราะความโมโห มาถึงตอนนี้ก็ไม่ได้กดดันหรือน้อยใจและโกรธใครเลย ทั้งนี้ตนยังยืนยันว่าตนได้แค่ผลักและตีไปไม่แรงและกดให้ลงไปนอนเท่านั้นเอง ไม่ได้รุนแรงอะไรเลย
ในขณะที่พูดคุยกันอยู่นั้น นายบอล (นามสมมติ) ได้เข้ามาขอขมาแม่ตัวเอง โดยผู้เป็นแม่ที่อยู่ในอาการหลงลืม ได้ยกมือไหว้พร้อมอวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุขไม่เจ็บไม่จน นายบอล (นามสมมติ) ได้กล่าวสวนว่า..เขาจะจับไปติดคุกแล้วจะช่วยได้ไหมแม่ ก่อนจะลุกเดินออกไป