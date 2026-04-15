สถานีขนส่งโคราชประตูอีสานแน่น ประชาชนเริ่มเดินทางกลับเข้ากรุง หลังหยุดยาวสงกรานต์

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - สถานีขนส่งผู้โดยสารโคราช ประตูอีสานแน่น ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับเข้ากรุง หลังหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์
วันนี้ (15 เม.ย. 69) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเดินทางกลับไปทำงานกรงุเทพฯ และพื้นที่ต่างๆ หลังวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ว่า ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 บรรยากาศค่อนข้างคึกคักเต็มไปด้วยประชาชนที่ต่างขนสัมภาระ กระเป๋าเสื้อผ้าและข้าวสารอาหารแห้ง นำติดตัวเพื่อเดินทางกลับไปทำงานหลังฉลองเทศกาลสงกรานต์กันแล้ว
โดยมีประชาชนมายืนต่อคิวเข้าแถวซื้อตั๋วยาวเหยียดทุกบริษัท เพื่อจะเดินทางกลับไปกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ ทางภาคกลาง และภาคตะวันออก เช่น จ.ชลบุรี ระยอง และ จ.จันทบุรี นอกจากนี้ยังมีประชาชนซื้อตั๋วเอาไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว ได้เดินทางมารับตั๋วพร้อมรอขึ้นรถเดินทางกลับไปทำงาน ซึ่งคาดว่าตลอดทั้งวันนี้จะมีประชาชนทยอยเดินทางกลับกันอย่างต่อเนื่อง